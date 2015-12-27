‘4 Yılda İyi Sınav Verdiler’

Adalet ve Kalkınma Partisi Malatya İl Genişletilmiş Danışma Toplantısı yapıldı. AKP’de temayül yoklamasının 19-20 Mart, mülakatın ise 25-31 Mart tarihleri arasında yapılıp, 11 Nisan’da ise milletvekili adaylarının açıklanacağı bildirildi.

Belediye Konferans Salonu’nda düzenlenen Malatya İl Genişletilmiş Danışma Toplantısı’nda, divan başkanlığını il başkan yardımcılarından Mahmut Özer yaptı.

12 Haziran seçimi öncesinde son olarak düzenlenen İl Genişletilmiş Danışma Toplantısında, AKP’de milletvekili aday adayı temayül yoklamasının 19-20 Mart, mülakatın ise 25-31 Mart tarihleri arasında yapılıp, 11 Nisan’da ise milletvekili adaylarının açıklanacağı bildirildi.

Toplantıda konuşma yapan Gaziantep milletvekili ve Malatya Koordinatörü Halil Mazıcıoğlu, Malatya milletvekillerinin 4 yılda birlik ve beraberlik adına iyi sınav verdiklerini ifade edip, karnelerinin iyi olduğunu vurguladı.

Mazıcıoğlu, 12 Haziran seçiminde Malatya’nın 6 milletvekilini de AKP’nin alacağına inandığını dile getirip, Malatya koordinatörü olarak Malatya milletvekillerinden razı olduğunu söyledi.

AKP İl Başkanı Bülent Tüfençi ise, AKP hükümetinin 2002 yılından bugüne kadarki hizmetleri anlatıp, birçok alanda çağ atlandığını vurguladı. “9 yıl boyunca halkımızı hayal kırıklığına uğratmadık”diyen Tüfenkçi, AKP iktidarının yaptıklarını özetle şöyle dile getirdi:

“İMF’ye borç 25 millyar dolar iken, 5 milyar dolarak düştü. Büyüme hızı ekside iken 8,9’a çıkardık. Milli gelir 3 bin dolarlardan 10 bin dolarlara çıkarıldı. Merkez Bankası rezervi 22 milyar dolardan 82 milyar dolara çıkarıldı.

TOKİ konutu 43 bin iken 480 bin’e çıkarıldı. Bölünmüş yol 6 bin kilometre iken 19 bin kilometereye çıkarıldı..”

Daha sonra, Malatya milletvekilleri Öznur Çalık, Mehmet Şahin, İhsan Koca, Mücahit Fındıklı ve Ömer Faruk Öz de konuşma yaparak, birlik ve beraberlik örnekleri verdiler ve AKP iktidarlarının yaptıklarını anlattılar.

İl Genişletilmiş Danışma Toplantısı daha sonra basına kapalı devam etti.