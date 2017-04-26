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Malatya Haber -

40 Adrese FETÖ Operasyonu… 17 Gözaltı

40 Adrese FETÖ Operasyonu… 17 Gözaltı
  • 26.04.2017
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FETÖ/PDY Terör Örgütüne yönelik olarak yapılan çalışmalar kapsamında, Malatya’da 17 şüpheli gözaltına alındı.

40 adrese  eş zamanlı yapılan operasyon ile ilgili açıklamada şu ifadelere yer verildi;

“Cumhuriyet Başsavcılığınca; FETÖ/PDY Terör Örgütüne Yönelik Yürütülen Soruşturma Kapsamında: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Malatya Emniyet Müdürlüğü KOM -TEM -NARKOTİK- ASAYİŞ Şube Müdürlükleri katılımı ile FETÖ/PDY Terör örgütü Mahrem İmam Yapılanmasına yönelik, 40 adreste yapılan eş zamanlı operasyonda; 17 şüpheli şahıs gözaltına alınmış, şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda; Terör Örgütüne ait simgelerinde arasında yer aldığı çok sayıda dijital doküman ve malzeme ele geçirilmiştir. Ayrıca 18 kişinin yakalama çalışmalarına devam edilmektedir.İl Emniyet Müdürlüğümüz TEM Şube Müdürlüğünce Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatlı daha önce gözaltına alınan 11 şahıstan 4’ü tutuklanmış, 7 si adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştır.”

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