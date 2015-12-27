Malatya Belediyesi Esenlik şirketi tarafından Muharrem Ayı nedeniyle 40 bin kişilik aşure ikramı yapıldı.

Aşure ikramının töreni, Yeni Cami yanındaki Esenlik Market önünde gerçekleştirildi.

Burada konuşma yapan Vali Vasip Şahin ve Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Muharrem Ayı’nın önemini ve Hz. Hüseyin’in şehit edilmesiyle ilgili konulara temas etti.

Konuşmacılar, Türkiye’de ve Müslüman aleminde birlik ve beraberlik temennilerini iletirken, aşure tadında yaşam istendi.

Esenlik Şirketi Genel Müdürü Hulusi Boyraz da Esenlik marketler, cezaevi ve Suriyeli mültecilerin konuk edildiği konteynır kent dahil toplam 40 bin kişiye aşure ikramı yapılacağını ifade ederek, aşure programını her yıl Muharrem Ayı’nda geleneksel olarak sürdürdüklerini hatırlattı.

Hacı Bektaş Veli Kültür Merkezi Vakfı Başkanı Hasan Meşeli’nin dua etmesinden sonra aşure ikramı yapıldı.

AKP DE HUZUREVİ’NDE..

AK Parti Malatya Sosyal İşler Başkanlığı tarafından düzenlenen aşure programı ile huzurevi sakinleri ile bir araya gelindi.

Programa; AK Parti İstanbul Milletvekili, Malatya Koordinatörü Osman Boyraz, AK Parti Malatya İl Başkanı Av. Bülent Tüfenkci, İl Başkan Yardımcısı Nadir Çalık, İdris Boztaş, Battalgazi İlçe Başkanı Osman Güder, Yeşilyurt İlçe Başkanı Bayram Taşkın, Huzurevi Müdürü Mahmut Balcı, il ve ilçe yönetiminden çok sayıda partili katıldı.

İl Başkanı Tüfenkci, Kerbela olayından herkesin ders çıkarması gerektiğini belirterek, bu hadisenin hiçbir şekilde ayrışmaya neden olmamasını ifade etti.

Tüfenkçi, “Bizler Hz. Hüseyin’in aziz hatırasına, muharrem ayında ezanlarını hüseyni makamında okuyan, böyle ince bir kültürün sahipleriyiz. Hz. Ali, Hz. Hüseyin, ortak acımız. Kerbela üzerinden bir ayrışmayı bizler asla kabul edemeyiz. Biz, birbirimizle başkalarının diliyle konuşacak değil kendi ortak dilimizle gönül dilimizle muhabbet edebilecek aynı yolun yolcusu, aynı kıblenin sahipleri kardeşleriz. Biz dünyanın neresinde olursa olsun, hangi coğrafyada hangi ülkede olursa olsun yeni Kerbela’lar görmek istemiyoruz, yeni Kerbela’lar yaşamak istemiyor, yeni ölümlerle sarsılmak istemiyoruz” ifadelerini kullandı.

İstanbul Milletvekili Osman Boyraz da yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

“Bizim yaşlımızla gencimizle, gencimizle bu coğrafyada yaşayan tüm insanımız bizim değerimizidir. Sizlere hiçbir şekilde saygıda, hürmette kusur etmememiz gerekiyor.

Bu ay içerisinde birçok hadise meydana gelmiştir. Ancak yüreklerimizi dağlayan, bin 300 küsur yıldır büyük hüzünle yaşadığımız, Peygamber Efendimizin öpüp kokladığı, ismini koyduğu, evladım diye sahiplendiği Hz. Hüseyin, ehlibeytler ve yaklaşık 70 kişi Kerbela’da maalesef iktidar hırsının getirmiş olduğu hadise ile şehit edildiler. Ancak bu, Başkanımızın da ifade ettiği gibi hiçbir ayrılığa, ayrışmaya fırsat verilmeden bunlardan ders çıkarmamız gerekiyor. Bu fitne ve fücuru aramızdan def etmememiz gerekiyor.”