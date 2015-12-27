Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 40 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

Jandarma ekiplerince Kale ilçesinde yapılan yol emniyet ve kontrol devriyesi esnasında durdurularak aranan bir minibüsün içerisinde gümrük kaçağı 40 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak A.D. ve F.E. adlı şüpheliler hakkında işlem yapıldı.