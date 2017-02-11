Omuz Çıkığına Ameliyatlı Çözüm

Malatya’da 10 yılda 40 kez sağ omuz çıkığı yaşayan hasta, Gözde Akademi Hastanesi’nde gerçekleştirilen operasyonla sağlığına kavuştu.

Üst üste yaşadığı sağ omuz kemiği çıkığı nedeniyle 10 yıldır büyük sıkıntı yaşayan Halil Demirtaş, en son omuz çıkığı acil müdahalesi Eskişehir’de yapıldıktan sonra Gözde Akademi Hastanesine başvurdu. Demirtaş, gerçekleştirilen tetkiklerin ardından başarılı bir operasyonla yeniden sağlığına kavuştu.

Demirtaş, yaşadığı süreçle ilgili olarak, “İlk omuz çıkığı yaşadığımda başvurduğum acil serviste ağrılı bir şekilde omuzum yerine oturtuldu. 3 hafta bandajda kaldım. Fakat bu gerek fiziksel gerekse psikolojik sancılı dönemi maalesef tekrar tekrar yaşadım. Günlük yaşantımda ve iş hayatımda, üzerimi değiştirirken, banyoda, yüzerken hatta uykuda omuz eklemi çıkığı yaşadım” dedi.

Gözde Akademi Hastanesi’nde geçirdiği operasyon sonrası yeniden sağlığına kavuştuğunu ifade eden Demirtaş, “Ameliyat olalı üç aylık süre geçti. O günleri geride bıraktığım için çok mutluyum. Emeği geçen herkese, başta hekimim olmak üzere, bütün hastane çalışanlarına teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Gözde Akademi Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. İbrahim Kasapoğlu, Demirtaş’ın tekrarlayan omuz çıkığı şikayetiyle kendilerine başvurduğunu belirtti.

Kasapoğlu, hasta üzerinde gerçekleştirilen tetkiklerin ardından başarılı bir operasyon gerçekleştirildiğini kaydederek, şunları söyledi: “Mevcut durumdaki hastalar için uygulanan bir çok cerrahi prosedür bulunmaktadır. Biz hastamıza gerek işi gerekse sosyal hayatı göz önünde bulundurularak ender uygulanan magnuson-stack tekniği ile artroskopik (kapalı) bankart lezyonu onarımı cerrahisini uyguladık. Üç hafta gibi kısa bir sürede omuz eklemi rehabilitasyonuna başladık. Şuan hastamız postop 3. ayında şınav dahil bir çok hareketi rahatlıkla ve güvenle yapabilmektedir.”

Dr. Kasapoğlu, omuz ekleminin vücudun en esnek eklemi olduğuna dikkat çekerek, “Bir topu fırlatmak, saçınızı taramak ve hemen hemen her istikamete uzanabilmek, bu eklemle mümkün olabilmektedir. Ancak omuzun da yapabilecekleri sınırlıdır. Eklemin kimi bölümleri yaralanırsa omuz sağlamlığını kaybeder. Bu vaziyette hem hareket kabiliyeti kısıtlanır hem de ağrı ortaya çıkar. Doğru müdahaleler ve rehabilitasyonla omuzun yeniden daha önceki sağlamlığını büyük oranda kazanması mümkündür” diye konuştu.

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