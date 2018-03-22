“40 Puanı Yakalamadan Bir Şeyin Garantisi Yok”

Evkur Yeni Malatyaspor’un teknik direktörü Erol Bulut, “O 40 puanı yakalamadan hiçbir şeyin garantisi yok. O stres olacak. Ama sonuçta o strese de futbolcuların alışık olması lazım. Biz zaten alışığız. Bu işin püf noktası. Bence futbolcularımda hazırlar. Son maça bakarsak kafa olarak hazır değillerdi. Daha çok maçtan sonraki tatil havasındaydılar biraz. Trabzon’da öyleydi ama pozisyonları iyi değerlendirdiler” dedi.

Orduzu Pınarbaşı Tesisleri’nde gazetecilere açıklamada bulunan Bulut, İslam aleminin Regaip Kandili’ni tebrik etti.

“EN BÜYÜK SORUNUMUZ BİREYSEL HATALARDAN RAKİBİ CEZALANDIRAMIYORUZ”

Bulut, ligde son iki haftada kalelerinde 6 gol gördüklerini anımsatarak, “Fenerbahçe maçını bir kenara bırakalım, neden Trabzonspor maçında 4 gol yedik aslında ona bakalım. Fenerbahçe maçında üstün olan bir Evkur Yeni Malatyaspor vardı. 13 tane korner, 44 tane orta büyük takıma karşı Anadolu takımlarından bu sene ligde yapan bir takım var mı onu bilmiyorum. Ben zannetmiyorum 44 tane orta Fenerbahçe’ye karşı bizim kadar yapan bir takım var. Neyse o maç sonuçta geçti. Önemli olan son maçımızda neden 4 gol yedik? Bunun tek nedeni maalesef fazla bireysel hatalar yaptığımızdan dolayı. Açık ve net daha öncede bireysel hatalar yapıyorduk. Onun cezasını Fenerbahçe maçında da yedik, gol olarak kalemize döndü. Tabi biz maalesef yakaladığımız pozisyonlar, rakibin yaptığı bireysel hatalardan rakibi cezalandıramıyoruz. En büyük sorunumuz bu” diye konuştu.

“BİREYSEL HATALARIMIZ ÇOK”

Bulut, bir gazetecinin ‘eski bir sistemle mücadele ediliyor gibi bir eleştiri var, siz sistemle ilgili neler söyleyeceksiniz? sorusuna, “Sistem çok eskiden kalmadı bir. İkincisi yine söylüyorum, sistemle ilgili bizim son iki maçımızda mağlubiyet yaşamadık. Biz zaman zaman kazandığımız maçlarda da 3-5-2’ye dönüyorduk. Nasıl dönüyorduk, Murat Yıldırım iki stoperin arasına giriyordu o şekilde 3-5-2 veya 5-3-2 sistemi oluyordu. Ama bunları bazı yazar arkadaşlarımız gazetelerinde yazdıkları zaman daha hangi sistemde oynadığımızı bugüne kadar anlayamadılar. Zaman zaman oyunun içinde 4-3-3, 4-5-1 oynarsın, beş metre futbolcu öne kaydığı zaman sistemin her şeyi değişir. O yüzden kesinlikle sistemle alakalı değil, alakalı olan şey bireysel hatalarımız çok. Son iki maçı kaliteli ekiplere karşı oynuyorsunuz. Fenerbahçe, Trabzonspor futbolcu kalitesi yüksek olan iki ekip, onlar yakaladığında sizi cezalandırıyor. Siz cezalandıramıyorsunuz. En büyük sorunumuz bu. Yeterince gol pozisyonuna giriyoruz. Trabzonspor ve Fenerbahçe maçında girdiğimiz gol sayılarına bakın. Fenerbahçe maçında ilk 30 dakikada 3 tane gol pozisyonuna girdik, atamadık. 34.dakikada bir pozisyon oldu kalemizde golü gördük” cevabını verdi.

“KESİNLİKLE CEZA DÜŞÜNMÜYORUM”

Bulut, Trabzonspor maçının 36.dakikasında oyundan aldığı orta saha oyuncusu Aytaç Kara ile yaşadıkları diyalogla ilgili ise şu açıklamalarda bulundu: “Tabi ki futbolcu 35.dakikada oyundan çıktığı zaman doğal olarak tepkisini negatif olarak gösteriyor. Kendisi bana ‘hocam niye çıkıyorum?’ diye sordu, bende ‘Aytaç geç sonra konuşuruz’ dedim. Daha sonra arkamda ne oldu dönüp bakmadım. Tabi ki futbolcu sinirli haliyle kendince tepki koymuştur. Bu doğaldır. Ama yine söylüyorum, Aytaç’la da konuştum, Trabzonspor maçıyla ilgili gereğinden fazlasını vermeye çalıştı, iyi olmaya çalıştı bu ters tepti. Bu herkesin başına gelebilecek bir şey. Aytaç bu takımın ilk 11 oyuncusu, kaliteli bir oyuncusu. Bugüne kadarda takıma çok büyük katkılar sağladı. Trabzonspor maçında o fazla isteği ters tepti. 35.dakikaya kadar bakarsanız 10 toptan 8’ini kaptırdı, rakibe verdi. Doğal olarak benim orada bir tepki göstermem lazımdı. Ceza yok. Ceza kesinlikle düşünmüyorum. Sadık’ın da oyundan çıkışında tepkisini göstermesi normal çünkü onun adına iyi bir maç olmadı. Sadık’ta, diğer arkadaşlarda bireysel hatalar yaptı. Maçı kurtarma adına orada bir değişikliğe gitmem gerekiyordu. Sadık’ı oyundan aldık ama istediğimiz sonucu elde edemedik.”

“FUTBOLCULARIMIZ TOPU KALEYE AKTARAMIYOR”

Bulut, bir gazetecinin ‘oyuna sonradan giren oyunculardan tam olarak faydalanabiliyor musunuz?’ sorusuna ise “Biz genel olarak gol yollarında sıkıntı yaşıyoruz. Üretiyor muyuz evet üretiyoruz, kaleye kadar iniyoruz ama son vuruş istediğimiz gibi olmuyor. Bir türlü top çizgiyi geçmiyor. Ama baktığınız her maçta 5-6 tane gol pozisyonuna giriyoruz. Kim olursa olsun sonradan oyuna giren olsun, ilk 11’de başlayan olsun o son vuruş becerisi maalesef futbolcularım bir türlü o topu çalışmamıza rağmen kaleye aktaramıyor. Trabzonspor ve Fenerbahçe maçları öncesi ofansif oyuncularımızla sürekli çalıştık bazen olmuyor” diye cevap verdi.

“5-3-2 SİSTEMİNİN YANLIŞ OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM”

Fenerbahçe ve Trabzonspor karşılaşmasında sahada uyguladığı sistemle ilgili eleştirilere de cevap veren Bulut, “5-3-2 sisteminin son maçlarda yanlış olduğunu düşünmüyorum. Çünkü rakibe de biraz bakmalıyız. Fenerbahçe sürekli kanatlardan gelen bir ekip, bekleri derinlik veren, kanatları içeride toplarla buluşan bir takım. O yüzden biz orada kalabalık olmaya çalıştık. Oraları kapattık mı evet kapattık. Daha çok biz atak yapıp, orta bulduk, golü bulamadık. Trabzonspor’da da Rıza hocanın çalıştırdığı bütün takımlar en geniş alanda oynayan takımlar. Ona da karşılık olarak o şekilde oynamak istedik. İyi başladık, gol pozisyonları da bulduk ama bir penaltı verildi. Ondan sonra 1-1’i sağladık. İkinci yarıda bireysel hatalar çoğalınca maçı kaybettik. Gençlerbirliği maçında ekibimle oturup, hangi sistemle çıkacağımıza karar vereceğiz” dedi.

“40 PUANI YAKALAMADAN HİÇBİR ŞEYİN GARANTİSİ YOK”

Bulut, bütün konuşmalarında ligde 40 puanı yakalamaları gerektiğini futbolcularına söylediğini ifade ederek, “Bu puanı yakaladıktan sonra hedefimiz ne olacak düşünürüz. O 40 puanı yakalamadan hiçbir şeyin garantisi yok. O stres olacak. Ama sonuçta o strese de futbolcuların alışık olması lazım. Biz zaten alışığız. Bu işin püf noktası. Bence futbolcularımda hazırlar. Son maça bakarsak kafa olarak hazır değillerdi. Daha çok maçtan sonraki tatil havasındaydılar biraz. Trabzon’da öyleydi ama pozisyonları iyi değerlendirdiler. Sonuçta Trabzonspor’un bize karşı oynadığı futbol, çok üst düzey bir futbol değildi. Biz gerçek kimliğimizi ortaya koymuş olsaydık hatta Fenerbahçe’ye karşı oynadığımız gibi oynasaydık maçtan galip ayrılırdık. Maalesef bunu o gün gerçekleştiremedik” diye konuştu.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi