40 Servis Aracına Ceza

Malatya’da, 40 okul araç sürücüsüne kanun maddelerini ihlalden dolayı 5 bin 139 TL cezai işlem uygulandığı bildirildi.

Malatya Valiliği tarafından konuyla ilgili olarak yapılan yazılı açıklamada, “Emniyet Genel Müdürlüğünün 19 Eylül 2013 tarihli yazısına istinaden ilimiz merkez ve ilçelerinde 23-27 Eylül tarihleri arasında uygun görülen nokta ve güzergahlarda il merkezi ve ilçe merkezleri olmak üzere toplam 375 okul servis aracı denetlenmiş olup, 37’si il merkezi 3’ü ilçe merkezi olmak üzere toplam 40 araç sürücüsüne aşağıda açıklamaları yazılı kanun maddelerini ihlalden dolayı 5 bin 139 TL cezai işlem uygulanmıştır” ifadelerine yer verildi.