“40 Yıllık Hizmeti 3 Yılda Yaptı”

Büyük Birlik Partisi İl Başkanı Ali Rıza Ulutaş ve parti il yönetimi, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile bir araya geldi. Ulutaş, Battalgazi Belediyesi’nin hizmetlerine dikkat çekerek, “Başkanımız 40 yıllık belediyelerin yaptığı işleri 3 yılda tamamladı. Bunu Malatya’da kimse inkar edemez” dedi.

Büyük Birlik Partisi İl Başkanı Ali Rıza Ulutaş ve parti il yönetimi, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile bir araya gelerek, Malatya ile ilgili konularda istişarede bulundu. Burada konuşan Büyük Birlik Partisi İl Başkanı Ali Rıza Ulutaş, Battalgazi Belediyesi’nin başarılı hizmetlerde bulunduğunu belirterek, “Sayın Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı ziyarete geldik. Misafirperverliklerinden dolayı kendisine çok teşekkür ediyoruz. Başkanımız 40 yıllık belediyelerin yaptığı işleri kısa bir sürede sadece 3 yılda tamamladı. Bunu Malatya’da kimse inkar edemez. Kendilerine yaptığı başarılı çalışmalarından dolayı çok teşekkür ediyorum” dedi.

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise, siyasi partilerin önemine dikkat çekerek, “Sayın BBP İl Başkanı ve yönetim kurulunu burada görmekten büyük mutluluk duyduğumu belirtmek istiyorum. Siyasi partiler demokrasilerin vazgeçilmez unsurudur. Büyük Birlik Partisi de duruşuyla, milli ve manevi değerlere bağlılığı ile Türkiye’de önemli bir misyon yüklenmiş siyasi partilerimizden bir tanesidir. Biz belediyecilik anlayışımızda hizmetleri bir güneş olgusuyla gözünü kapatmayan herkes nasıl ki güneş ışığından faydalanıyorsa, hizmette de aynı adalet ve şeffaflığı ve tarafsızlığı ifade etmemiz lazım. Bizim belediyecilik anlayışımızda toplumu kucaklayan, ötekileştirmeyen, bütünleştiren, bu memleketin, Malatya’mızın ve Battalgazi’nin ortak paydamız olduğunu insanımıza ifade etmek gibi bir sorumluluğumuz var. Bunu yaparken sözlerimizin ve icraatlarımızın bir birine paralel olması gerekiyor. Sayın il başkanımızın bizimle ilgili övgü dolu sözlerden dolayı teşekkür ediyorum. Nezaketlerinden dolayı tebrik ediyorum. Yaptığımız hizmetlerin tüm siyasi parti il başkanları nezdinde de takdir edilmesi bizim ilkelerimize ne kadar sadakatli ve bağlı olarak çalıştığımızın bir göstergesidir. Sayın il başkanımızın bu ifadeleri bizi daha kararlı ve azimli hale getirecektir” diye konuştu.

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