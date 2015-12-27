‘400 Dosya Malatya’da Var’

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bazı siyasi partiler ile memur sendikaları ve İHD tarafından ortaklaşa bir etkinlik düzenlendi.

Sağlık Emekçileri Sendikası (SES) binası önünde toplanan grup Yeni Camii Soykan Parki meydanına geldi. Davul-Zurna eşliğinde halaylar çekildikten sonra grup adına yapılan konuşmada,  Kadınlar olarak Dünyayı değiştirecek gücümüz olduğuna inanıyoruz. Savaşın ve göçün acısını en çok biz kadınlar yaşadık. 8 yıldır iktidar olan AKP hükümeti döneminde çıkarılan yasaların ve ortaya konulan politikaların bütününde kadınları insan ve birey olarak gören bir yaklaşımın değil, geleneksel aileyi kutsayan, kadın ve erkeklerin toplumsal rollerini pekiştiren bir yaklaşımın hakim kılınmaya çalışıldığını görmekteyiz. Son 7 yılda kadına yönelik şiddetin boyutu yüzde 1400 artmıştır. Ardı ardına işlenen cinayetler katliam boyutuna ulaşmıştır. Ülke genelinde Ocak ayından bu yana 30 kadın katledildi. Malatyada geçen yıl verilerine göre mahkemelere yansıyan biçimiyle şiddet olayları ile ilgili sadece 400 dosya bulunmaktadır. Memnune Özdemir, Kadime Şanlı, Aygün Kıranşan Malatyada katledilen kadınlardan sadece bazıları denildi.