400 Köyün Yolu Açıldı

Malatya Büyükşehir Belediyesi karla mücadele mesaisine devam ediyor. Hafta içi kent merkezi başta olmak üzere tüm ilçelerde yağan kardan vatandaşların olumsuz etkilenmemesi için geceli gündüzlü çalışmalar yapan Büyükşehir Belediyesi kapanan 6 bin km’ye yakın yolun büyük kısmını ulaşıma açtı.

Kent merkezinde buzlanmaya karşı tuzlama ve solüsyon çalışmaları yapan ekipler, kaldırımlarda da kar küreme çalışmaları yaptılar. İlçelerde de tuzlama çalışması yapan Büyükşehir Belediyesi, kapanan kırsal mahalle yollarını ulaşıma açmak için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Bugüne kadar 17.440 km. karla mücadele çalışması yapan ekipler kapanan 472 mahalle (köy) yolunun 400 yakınını ulaşıma açtı. Tipi ve fırtınanın yaşandığı bölgelerdeki yolları tekrar tekrar açan Büyükşehir Belediyesi acil çağrılara da anında müdahale etti. Acil hastalara ve yolda fırtınaya yakalananların imdadına Büyükşehir Belediyesi ekipleri yetişti.

Alanya’dan Malatya’nın Kuluncak ilçesine giden Turgay Mecit yönetimindeki araç Darende’nin Ayvali mahallesinde fırtınadan dolayı mahsur kaldı. Mecit ailesinin 4 üyesinin bulunduğu araç fırtına ve tipiden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Doğanşehirin Çobandere mahallesinde sancıları tutan hamile Rihane Eybir adlı Suriyeli kadın, Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin başarılı çalışmaları sonucunda sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yine Doğanşehir’in Beğre mahallesinde yaşayan 23 yaşındaki Özlem Ulu’nun hamilelik sancıları artınca Büyükşehir Belediyesi ekiplerinden yardım istendi. Olay yerine kısa sürede giden ekipler görüş mesafesinin çok düşmesine rağmen başarılı bir çalışma yaparak, Özlem Ulu’ya ulaşmayı başardılar.

Arguvan’ın Çakmak mahallesinde kalp rahatsızlığı yaşayan 65 yaşındaki Zeynep Baltacı’da başarılı bir çalışmanın ardından sağlık ekiplerine teslim edildi. Darende’nin Başkaya Mahallesinde yaşayan 65 yaşındaki Şeyho Sevindir adlı vatandaş ise düşerek başını yaralamış, devamında gelen çağrıya anında müdahale eden ekipler Şeyho Sevindir’i hastaneye yetiştirmeyi başardılar.

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