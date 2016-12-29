41 Şüpheliye Adli İşlem

Polis, çeşitli olaylara karışan ya da aranmakta olan 41 şüpheliyi yakalayarak adli makamlara teslim etti.

Emniyet Müdürlüğü, haklarında işlem yapılan şahıslarla ilgili şu bilgiyi verdi:

“Haklarında adli işlem yapılan ve mahkemeler tarafından hüküm verilen 41 kişi 19-25 Aralık 2016 tarihleri arasında Asayiş Şube Müdürlüğümüze bağlı ekipler tarafından yakalanarak adli mercilere teslim edilmiştir.

1 Yeşilyurt ilçesi Özalper mahallesinde 12.12.2016 tarihinde otodan hırsızlık suçundan dolayı O.Z. isimli şahıs, 19.12.2016 tarihinde Oto Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

2 Yeşilyurt ilçesi İnönü mahallesinde 20.12.2016 tarihinde Kasten Adam Öldürme suçundan dolayı Y.K. isimli şahıs, 20.12.2016 tarihinde Cinayet Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

3 Yeşilyurt ilçesi İnönü mahallesinde 20.12.2016 tarihinde Kasten Adam Öldürme suçundan dolayı H.B.Ö. isimli şahıs, 20.12.2016 tarihinde Cinayet Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

4 Yeşilyurt ilçesi İnönü mahallesinde 07.12.2016 tarihinde ikametten hırsızlık suçundan dolayı R.G. isimli şahıs, 20.12.2016 tarihinde Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

5 Battalgazi ilçesi Çöşnük mahallesinde 17.12.2016 tarihinde işyerinden hırsızlık suçundan dolayı F.G. isimli şahıs, 22.12.2016 tarihinde Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

6 Battalgazi ilçesi Çöşnük mahallesinde 17.12.2016 tarihinde işyerinden hırsızlık suçundan dolayı M.Ö. isimli şahıs, 22.12.2016 tarihinde Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

7 Battalgazi ilçesi Çöşnük mahallesinde 17.12.2016 tarihinde işyerinden hırsızlık suçundan dolayı O.G. isimli şahıs, 22.12.2016 tarihinde Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

8 Yeşilyurt ilçesi Yeni Hamam mahallesinde 24.12.2016 tarihinde uyuşturucu madde bulundurma suçundan dolayı H.A. isimli şahıs, 24.12.2016 tarihinde Yan-Dol Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

9 Yeşilyurt ilçesi Ataköy mahallesinde 19.12.2016 tarihinde işyerinden hırsızlık suçundan dolayı M.K. isimli şahıs, 25.12.2016 tarihinde Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

10 Yeşilyurt ilçesi Ataköy mahallesinde 19.12.2016 tarihinde mazot hırsızlığı suçundan dolayı H.A. isimli şahıs, 25.12.2016 tarihinde Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

11 Yeşilyurt ilçesi Ataköy mahallesinde 19.12.2016 tarihinde mazot hırsızlığı suçundan dolayı A.P. isimli şahıs, 25.12.2016 tarihinde Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

12 Hırsızlık suçundan ifadesinin alınmasına yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.G. isimli şahıs, 20.12.2016 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

13 Uyuşturucu Ticareti Yapma suçundan 4 yıl 2 ay cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden L.T. isimli şahıs, 20.12.2016 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

14 Basit Yaralama suçundan ifadesinin alınmasına yönelik İstanbul Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.Ş. isimli şahıs, 20.12.2016 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır

15 Hükümlü ve Tutuklunun Kaçması suçundan 13 yıl 8 ay 5 gün cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden A.T. isimli şahıs, 20.12.2016 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

16 Hizmet Nedeniyle Güveni Kötüye Kullanma suçundan 1 ay 20 gün cezasından dolayı Elazığ Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden K.K. isimli şahıs, 20.12.2016 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

17 Uyuşturucu Ticareti Yapma suçundan 4 yıl 2 ay cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden T.K. isimli şahıs, 21.12.2016 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

18 Hırsızlık suçundan ifadeye yönelik İstanbul Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden A.A. isimli şahıs, 21.12.2016 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır

19 Basit Yaralama suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden A.D. isimli şahıs, 21.12.2016 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır

20 Hırsızlık suçundan 10 yıl 10 ay cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden A.S. isimli şahıs, 22.12.2016 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır

21 Görevi Yaptırmamak İçin Direnme suçundan 1 yıl 3 ay cezasından dolayı Sivas Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden R.D. isimli şahıs, 22.12.2016 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır

22 Kullanmak İçin Uyuşturucu madde bulundurmak suçundan 10 ay cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden A.T. isimli şahıs, 22.12.2016 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır

23 Bıçak ve Diğer Aletleri taşıma suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden A.Z. isimli şahıs, 22.12.2016 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır

24 Basit Yaralama suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden S.B. isimli şahıs, 22.12.2016 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır

25 Kasten Öldürme suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden R.E. isimli şahıs, 22.12.2016 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır

26 Suç Eşyasının Kabul Edilmesi suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden B.S. isimli şahıs, 22.12.2016 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır

27 Suç Eşyasının Kabul Edilmesi suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden B.B. isimli şahıs, 22.12.2016 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır

28 Hırsızlık suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden İ.K. isimli şahıs, 22.12.2016 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır

29 Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden E.S. isimli şahıs, 22.12.2016 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır

30 Basit Yaralama suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden E.A. isimli şahıs, 23.12.2016 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır

31 Mala Zarar Verme suçundan 1 yıl 2 ay 5 gün cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden A.B. isimli şahıs, 23.12.2016 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır

32 Hırsızlık suçundan 54 yıl 8 ay cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.Ş. isimli şahıs, 23.12.2016 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır

33 Hırsızlık suçundan 15 yıl 10 ay cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden E.Y. isimli şahıs, 23.12.2016 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır

34 Hırsızlık suçundan 9 yıl 3 ay 15 gün cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden E.K. isimli şahıs, 23.12.2016 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır

35 Hırsızlık suçundan 30 yıl cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden O.Y. isimli şahıs, 23.12.2016 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır

36 Resmi Belgenin düzenlenmesinde Yalan Beyan suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden A.E.H. isimli şahıs, 23.12.2016 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır

37 Resmi Belgenin düzenlenmesinde Yalan Beyan suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden A.E.H. isimli şahıs, 23.12.2016 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır

38 6136 SKM suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.B. isimli şahıs, 23.12.2016 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır

39 Basit Yaralama suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden A.A. isimli şahıs, 23.12.2016 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır

40 Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması suçundan ifadeye yönelik Elazığ Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.I. isimli şahıs, 24.12.2016 tarihinde Ekipler Amirliği görevlilerince yakalanmıştır

41 Basit Yaralama suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden V.T. isimli şahıs, 25.12.2016 tarihinde Ekipler Amirliği görevlilerince yakalanmıştır”

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