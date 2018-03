“43 Bin İstihdam İçin Taahhütte Bulunmuşlar”

Muhtarlar toplantısına katılan Bakan Tüfenkci, 334 firmanın Malatya’ya yatırım için başvurduğunu ve 43 bin istihdam taahhüt ettiklerini, ayrıca eski Devlet Hastanesi’nin yerine yapılacak hastanın temelini 15 Temmuz’da atmayı planladıklarını söyledi.

Battalgazi Belediyesi tarafından Muhtarlarla İstişare Toplantısı gerçekleştirildi. Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’nin katıldığı toplantıda, referandum ve Battalgazi Belediyesi’nin hizmetleri konuşulurken, muhtarlar da taleplerini dile getirdi.

Battalgazi Belediyesi tarafından düzenlenen Muhtarlarla İstişare Toplantısı Galip Demirel Çınar Park’ta gerçekleştirildi. Toplantıya, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Malatya Valisi Mustafa Toprak, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Battalgazi Kaymakamı Vedat Yılmaz, AKP İl Başkanı Hakan Kahtalı, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, AKP Battalgazi Merkez İlçe Başkanı Osman Güder, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç, AKP Battalgazi İlçe Kadın Kolları Başkanı Şule Kürün Özkan, Türkiye Muhtarlar Derneği Malatya Şube Başkanı Mustafa Eren, Battalgazi Muhtarlar Derneği Başkanı Abdulvahap Ortaç, belediye meclis üyeleri, bazı kamu ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve davetliler katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan AKP Battalgazi Merkez İlçe Başkanı Osman Güder, “Bugün Battalgazi Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Muhtarlarla istişare toplantısında bir araya geldik. Hepinizin bildiği gibi AK Parti halkın içinden çıkmış, halkın isteklerine kulak veren, onun istekleri doğrultusunda hareket eden bir partidir. Bu bağlamda önümüzdeki 16 Nisan’da çok önemli bir referandum var. Ülkemiz için bir dönüm noktası sayabileceğimiz bir referandum. Bunu sayın bakanımız nezdinde sizlerle istişare etmek ve sizlerden bilgi almak adına bugün Battalgazi Belediyemizle bu toplantıyı gerçekleştirmiş olduk. Malatyalı her zaman sağduyu olmuştur. Her zaman yeniliklerin yanında yer almıştır. Önümüzdeki süreçte de yeni oluşacak bir sistemi Türkiye’de uygulanması için Malatya’mız her türlü gayret ve çabayı sarf edecektir. İnşallah 17 Nisan sabahında farklı bir Türkiye’ye hep birlikte uyanmış olacağız” dedi.

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’da, Katılımcı, Sosyal, Kültürel, Çevre Dostu ve Hizmet Belediyeciliği kapsamında önemli hizmetleri hayata geçirdiklerini belirterek, “Biz seçimlerden önce Malatya’yı çağdaş anlamda elimizden gelen gayreti yapacağımızı ifade etmiştik. Biz siyasi mülahazalarla projelerimizi ifade etmiyoruz. Biz söylediklerimizin en az üç katını yapacağımızdan emin olun dedik. Çünkü geçmişteki tecrübelerimizin tezahürü olarak bundan sonrada aynısını yapacağımıza inancımız tamdı. Niyetiniz halisane olursa, siz Cenabı Allah’a yalvarırsınız, Allah yapılamayacak işleri sizlere nasip eder, o yapar siz seyredersiniz. Bugün Battalgazi Belediyesi’nin bütçesini değerlendirdiğiniz zaman, yapılan çalışmalara baktığınız zaman, yüz yıllık bir belediyede neler varsa, bu üç yılın içerisinde Battalgazi Belediyesi’ne hepsini ihdas ettik. Biz yola çıktığımızda Asfalt Plenti dedik, yapıldı. Konkasör tesisleri yapıldı, Yeşil Kuşak dedik sayın bakanımızın talimatları ve destekleri, Sayın valimizin destekleri ve sayın Milli Eğitim Bakanımızın destekleri ile şu anda Atatürk Kız Lisesi’ni Ağustos ayı itibariyle bitirilecek. O alan da Yeşil Kuşak Projesi kapsamında değerlendirilecek. Her biri kırkar bin metre kare kapalı alanı olan iki tane hizmet binası yapıyoruz. Cumhuriyet tarihinde hiçbir belediye bir dönemde belediye hizmet binası yapamamıştır. Ama bugün Battalgazi Belediyesi bir dönem de değil, şu anda 11 ay gibi bir sürede iki hizmet binasını hizmete sunacak. Askerlik Şubesi’ni Kent Müzesi olarak Malatya’mıza kazandırdık. Şu anda oranın röleveleri yapıldı, geçen Perşembe günü Sivas Koruma Kurulu tarafından planları onaylandı. Önümüzdeki aylarda diğer projeleri de onaylandıktan sonra orası da aynen Tahtalı Minare Hamamı’nda olduğu gibi restorasyon işlemlerine başlayacağız. Öte taraftan bölgeye hitap edebilecek bir engelli merkezi yapıyoruz. 300 kişiye hitap edebilecek. İçerisinde havuzu, dinlenme odaları, iş atölyeleri olan ve bölgeye hitap edebilecek bir Engelli Merkezi yapıyoruz. Buranın temeli de önümüzdeki günlerde atılacak.Bir taraftan da ihalesi yeni yapıldı büyük bir Yaşam Merkezi yapılacak. Bu Yaşam Merkezi hem bayanlara, hem erkeklere hitap edecek. Olimpik havuzu, fitnes ve saunaları, dinlenme salonları, atölyeleri ve toplantı salonları olacak bir Yaşam Merkezi’nin de temeli en kısa zamanda atılacak” diye konuştu.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ise, 16 Nisan’da yapılacak olan referandumun önemine dikkat çekerek, “Bizim etkin ve sürdürülebilir bir yönetime ihtiyacımız var. Bürokrasiden burada bulunan muhtarlarımız arasında şikayeti olmayan yoktur. Muhtarlarımız bürokrasiden çok çekmiştir. Biz istiyoruz ki artık bürokratik vesayet ortadan kalksın. Ankara’da almış olduğumuz kararlar hızlı bir şekilde Malatya’ya intikal etsin. Hemen işleme geçebilsin. Düşünün 2016 yılında aldığımız kararlar 2017 başında ancak işleme geçmeye başlıyor. Ekonomi ile ilgili aldığımız teşvik ve tedbirler ancak 2017’nin başında hayata geçiyor. Oysa biz istiyoruz ki bu teşvikler, bu tedbirler hızlı bir şekilde hayata geçmesini istiyoruz. Onun için Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemine inşallah hep beraber evet diyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Bakan Tüfenkci, Malatya’ya yatırım için başvuruda bulunan firmaların olduğunu belirterek, “Malatya’mıza 334 tane yatırımcı firmamız yatırım için başvuruda bulunmuş. Projelerinde 43 bin küsur insana istihdam sağlamak için taahhütte bulunmuşlar” dedi.

Battalgazi ilçesine yeni bir devlet hastanesinin Eski Devlet Hastanesi yerine yapılacağını belirten Bakan Tüfenkci, “Malatya’ya Sağlık Bakanı ile geldik. Tekrardan Battalgazi ilçemize Devlet Hastanesi ile ilgili konuştuk. Yanımda aradı. İnşallah proje çizimine başlamışlar. Temmuzun 15’ine yetiştiririz inşallah. Temmuzun 15’inde hep beraber orada güzel bir hastanemizin temelini atarız. Battalgazi’nin aylarca, yıllarca istedikleri bir hayalini de hayata geçirmiş oluruz” şeklinde konuştu.

Yeşil Kuşak Projesi’nin Malatya için önemine dikkat çeken Bakan Tüfenkci, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın Yeşil Kuşak Projesi kapsamında büyük gayret gösterdiğini belirterek, “Belediye Başkanımızın çok gayret gösterdiği konulardan biri de Yeşil Kuşak Projeleri kapsamında okulların dışarı çıkarılması ve oraların Yeşil Kuşak bandında yer almasıdır. Bu konuda Büyükşehir Belediye Başkanımıza da teşekkür ediyoruz. Yeşil Kuşak Projesi kapsamında okullarımızın dışarı çıkarılması noktasında biz her türlü desteği veriyoruz. Gerek kurumlarla, gerek özel şahıslarla, gerekse Milli eğitimle, şehrin içindeki okulların dışarı çıkarılması konusunda belirli bir mutabakatı sağladık” diye konuştu.

Milli savunma sanayisi konusunda Malatya’da yatırım yapılması için yapılan girişimler hakkında da bilgiler veren Bakan Tüfenkci, “Yine Milli Savunma ile ilgili Pazartesi günü de Müsteşar yardımcımız geliyor. Malatya’da Savunma Sanayi yatırımları noktasında adım atılmasını istedik. Takipçisiyiz. İnşallah olumlu bir netice çıkar. Bir yatırımı da inşallah Malatya’mıza kazandırmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Bakan Tüfenkci, Malatya’nın büyümesi için hep birlikte hareket edilmesi gerektiğine dikkat çekerek, “İstikrarı yakaladığımız sürece ki Battalgazi Belediyemize teşekkür ediyoruz. Yaptığı hizmetlerin bir kısmını anlattı. Anlatmadığı hizmetlerde var biliyorum. Proje de olanlar da var. Bu noktada da gayret gösteriyoruz. Biz bir ve beraber olduğumuz sürece, birbirimize uğraşmadığımız sürece, bir birimize güvendiğimiz sürece, Ortak Değerimiz Malatya kazansın diyorsak, Malatya’yı Allahın izniyle büyütürüz” dedi.

