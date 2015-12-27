Final

Örnek Resim


Malatyalife Residence

Malatya Haber -

44 Malatya İddialı Hazırlanıyor

44 Malatya İddialı Hazırlanıyor
  • 27.12.2015
  • 0

Bölgesel Altyapı Ligi (BAL) 3.grup takımlarından 44 Malatyaspor, yeni sezona iddialı hazırlanıyor. 

Nevşehir ili Ürgüp İlçesi Otel Mustafa’da kamp çalışmasını sürdüren 44 Malatyaspor, 2014-2015 futbol sezonuna teknik direktör Erkan Gültekin yönetiminde hazırlanıyor,.

Pazar gününe kadar sürecek kamp hakkında bilgi veren teknik direktör Erkan Gültekin, verimli çalışma periyodu içerisinde olduklarını belirterek, iyi hazırlık maçı yaptık ve 2 maç daha yapmayı planlıyoruz. Pazar günü Malatya’ya dönüp, Malatya’da yeni sezon hazırlıklarını sürdüreceğiz.” İfadelerini kullandı.

Gana’dan Aziz isminde futbolcuyu kampta üç gündür denediğini söyleyen Gültekin, “Zannediyorum anlaşacağız gibi. Amani’nin durumu ne olacak bilemiyorum. Orta saha oynayacak ve ön libero pozisyonunda oynayacak oyuncuya ihtiyacımız var. Yönetim kuruluna raporu verdik” dedi.

Futbolculardan Emrah ise, Malatya’yı tercih etmesinden dolayı pişman olmayacağını ümit ettiğini ifade ederek, “Hedefimiz ligi birinci bitirip, takımı 3.Lig’e çıkarmaktır” ifadelerini kullandı. Emrah, iki hazırlık maçında eksiklerini gördüklerini söyledi.

Futbolculardan Ali de, hayırlı, kazasız ve sakatsız bir sezon dileyip, “Yeni gelen arkadaşlarımız oldu. Geçen sene finalde kaybettik. İnşallah, takımımız 3.Lig’e çıkarmaktır. Verimli çalışıyoruz. Yeni arkadaşlarla uyum içerisinde çalışıyoruz. Bu sene inşallah başarılı olacağız” dedi.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."