44 Malatya İddialı Hazırlanıyor

Bölgesel Altyapı Ligi (BAL) 3.grup takımlarından 44 Malatyaspor, yeni sezona iddialı hazırlanıyor.

Nevşehir ili Ürgüp İlçesi Otel Mustafa’da kamp çalışmasını sürdüren 44 Malatyaspor, 2014-2015 futbol sezonuna teknik direktör Erkan Gültekin yönetiminde hazırlanıyor,.

Pazar gününe kadar sürecek kamp hakkında bilgi veren teknik direktör Erkan Gültekin, verimli çalışma periyodu içerisinde olduklarını belirterek, iyi hazırlık maçı yaptık ve 2 maç daha yapmayı planlıyoruz. Pazar günü Malatya’ya dönüp, Malatya’da yeni sezon hazırlıklarını sürdüreceğiz.” İfadelerini kullandı.

Gana’dan Aziz isminde futbolcuyu kampta üç gündür denediğini söyleyen Gültekin, “Zannediyorum anlaşacağız gibi. Amani’nin durumu ne olacak bilemiyorum. Orta saha oynayacak ve ön libero pozisyonunda oynayacak oyuncuya ihtiyacımız var. Yönetim kuruluna raporu verdik” dedi.

Futbolculardan Emrah ise, Malatya’yı tercih etmesinden dolayı pişman olmayacağını ümit ettiğini ifade ederek, “Hedefimiz ligi birinci bitirip, takımı 3.Lig’e çıkarmaktır” ifadelerini kullandı. Emrah, iki hazırlık maçında eksiklerini gördüklerini söyledi.

Futbolculardan Ali de, hayırlı, kazasız ve sakatsız bir sezon dileyip, “Yeni gelen arkadaşlarımız oldu. Geçen sene finalde kaybettik. İnşallah, takımımız 3.Lig’e çıkarmaktır. Verimli çalışıyoruz. Yeni arkadaşlarla uyum içerisinde çalışıyoruz. Bu sene inşallah başarılı olacağız” dedi.