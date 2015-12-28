44 Malatya, Yeşilyurt’a Oynadı
Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 3. Grup’ta 44 Malatyaspor, sahasında Gaziantep ekibi Sakıcı İnşaat Şenyurtspor’u 1-0 yendi.
Yeşiltepe Stadı’nda oynanan karşılaşmayı Çağdaş Can Toprak, Ekrem Gönülaçar, Ali Yakut hakem üçlüsü yönetti.
44 Malatyaspor, küme düşmeme mücadelesi veren Sakıcı İnşaat Şenyurtspor’u 55. dakikada Ali Şimşek’in attığı golle 1-0 yendi.
-Yeşilyurtspor ligin dibine demirledi-
BAL Ligi 3. Grup’ta haftayı bay geçen Malatya Yeşilyurtspor, Adıyaman İl Özel İdarespor’un Adıyamanspor’u 4-2 yenmesinin ardından ligin dibine demirledi.
Malatya Yeşilyurtspor 16 puanda kalırken, Adıyaman İl Özel İdarespor puanını 17’ye çıkararak, bir sıra yükseldi. Küme düşmeme mücadelesi veren Sakıcı İnşaat Şenyurtspor ise 18 puanla 11. sırada kaldı.
-Kritik maçlar oynanacak-
BAL Ligi 3. Grup’ta 24. haftada kritik karşılaşmalar oynanacak.
Ligin dibine demirleyen Malatya Yeşilyurtspor, sahasında Gaziantep ekibi Şehit Kamil Belediyespor’u ağırlayacak.
Küme düşmeme mücadelesi veren bir diğer ekip Adıyaman İl Özel İdarespor ise zirve yarışının içerisinde kalmak isteyen Kilis Belediyespor ile sahasında karşı karşıya gelecek.
Ligin 23. haftasını puansız kapatan Gaziantep ekibi Sakıcı İnşaat Şenyurtspor ise 24. haftayı bay geçecek.