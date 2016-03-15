44 Malatyaspor Adıyaman’la Berabere Kaldı

Bölgesel Amatör Futbol (BAL) 2. Grup takımlarından 44 Malatyaspor, sahasında şampiyonluk için mücadele eden grup ikincisi Adıyaman 1954 Spor ile 0-0 berabere kaldı.

Yeşilyepe Stadı’nda oynanan karşılaşmayı Sinan Özcan, Muhammet Şentürk, Temel Yazıcı hakem üçlüsü yönetti. Karşılaşma öncesi Ankara’da yaşanan hain terör saldırısı nedeniyle bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Deplasmanda Tunceli ekibi Ovacık Belediye Ulaş Spor’u yenerek, kümede kalma adına 3 puanı hanesine yazdıran 44 Malatyaspor, sahasında şampiyonluk hedefi olan ve büyük bir bütçeyle ligde mücadele eden Adıyaman 1954 Spor ile 0-0 berabere kaldı. Ligde kendisi adına önemli bir puan alan sarı kırmızılılar, ligdeki puanını 22’ye çıkartı ve ligde kalma adına önemli bir adım attı.

“ONUR MÜCADELESİ VERİYORUZ”

Karşılaşma sonrası gazetecilere açıklamada bulunan 44 Malatyaspor’un teknik direktörü Muharrem Zeyno, “Maç öncesi antrenmana gelen gazetecilere, ‘biz Adıyaman 1954 Spor’dan puan alacağız’ demiştim. Maalesef sakatlanan futbolcularımız oldu. Oyuna pek fazla katkımız olmadı ama sonuçta bize 1 puan lazımdı, onu da aldık. Öğrencilerimi tek tek kutluyorum” dedi.

44 Malatyaspor’un takım kaptanı Halil İbrahim Uzun ise, zorlu karşılaşmadan puan çıkarttıkları için mutlu olduklarını belirtti.

Uzun, sıkıntılara rağmen yollarına devam ettiklerini kaydederek, “Bu sezon yaşadıklarımız ortada. Maddi açıdan sıkıntılarımız var. Kamuoyuna fazla yansımıyor ama büyük sıkıntılarımız var. Arkadaşlarımızın ayağına sağlık. Büyük bir onur mücadelesi verdiğimize inanıyorum” diye konuştu.

44 Malatyaspor’un forvet oyuncusu Salih Altıparmak, “Çok iyi mücadele ettik. Arkadaşlarımız elinden geleni yaptı. Küme düşmemek için puana ihtiyacımız vardı. Bu maçta berabere kaldık ve 1 puan aldık. İnşallah 44 Malatyaspor’u bu ligde tutarız” dedi.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi