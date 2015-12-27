44 Malatyaspor’un Olaylı Maçı



Hafta içerisinde teknik direktörlüğüne Malatyasporlu eski futbolculardan Feyzullah Küçük’ün getirildiği 44 Malatyaspor, Bölgesel Amatör Ligde Kilis Belediyespor’la deplasmanda karşılaştı ve 1-0 mağlup oldu.



Kilis Şehit Stadı’nda oynanan karşılaşmada Kilis Belediyespor’un golünü 25 dakikada Mehmet Akıncı kaydederken, 63 dakikada Kilis Belediyesorlu İlhami penaltı atışlından yararlanamadı. Kilis Belediyespor-44 Malatyaspor karşılaşmasının 90+3. dakikası oynanırken, faul pozisyonundan sonra 44 Malatyasporlu futbolcular karşılaşmayı yöneten Ankara Bölgesi hakemi Onur Albayrak’a saldırdı. Bir anda saha ana baba gününe dönerken, yöneticiler ile Çevik Kuvvet devreye girerek futbolcuların hakeme saldıran futbolcuları engelledi. Maçın hakemi Onur Albayrak’a saldıran 3 futbolcu oyundan attı. Olayın yatışmasından sonra maçı başlatan hakem Onur Albayrak’ın maçı bitirmesinin ardından 44 Malatyasporlu futbolcular maçın hakemleri Onur Albayrak, Demokrat Özgür Güneş ile Betül Baykan ile Barış Güngör’e saldırmak istedi. Devreye giren Çevik Kuvvet ile 44 Malatyasporlu yöneticiler saldırıyı önledi.

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