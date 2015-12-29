44 Malatya’ya Hakem Darbesi
Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 2. Grup takımlarından 44 Malatyaspor, deplasmanda Elbistan Belediyespor ile 2-2 berabere kaldı.
Elbistan İlçe Stadı’nda oynanan karşılaşmayı Osman Susamış, Fikret Merih Kılıç, Tolga Özcan hakem üçlüsü yönetti. 44 Malatyaspor, ilk yarısını 1-0 önde tamamladığı ve uzun süre 2-0 önde götürdüğü karşılaşmada son dakikada yediği gollerle sahadan 2-2 berabere ayrıldı.
44 Malatyaspor’un gollerini 36. dakikada Hamdi Mısırlıgil, 72. dakikada Ferhat Yıldırım kaydetti. 44 Malatyaspor’un kalecisi İsmail Kara, kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.
44 Malatyaspor Kulüp İkinci Başkanı Barış Bingöl, maçın hakemlerini yönetimlerinden dolayı eleştirdi.
Bingöl, aleyhlerine komik bir penaltının çalındığını savunarak, “2-0 önde götürdüğümüz karşılaşmada 2-2 berabere kaldık. Hakem komik bir penaltı çaldı. Elbistan Belediyesporlu taraftarlar bile çalınan penaltıya güldü” dedi.