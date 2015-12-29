Final

Örnek Resim


Malatyalife Residence

Malatya Haber -

44 Malatya’ya Hakem Darbesi

44 Malatya’ya Hakem Darbesi
  • 29.12.2015
  • 0

Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 2. Grup takımlarından 44 Malatyaspor, deplasmanda Elbistan Belediyespor ile 2-2 berabere kaldı.

Elbistan İlçe Stadı’nda oynanan karşılaşmayı Osman Susamış, Fikret Merih Kılıç, Tolga Özcan hakem üçlüsü yönetti. 44 Malatyaspor, ilk yarısını 1-0 önde tamamladığı ve uzun süre 2-0 önde götürdüğü karşılaşmada son dakikada yediği gollerle sahadan 2-2 berabere ayrıldı.

44 Malatyaspor’un gollerini 36. dakikada Hamdi Mısırlıgil, 72. dakikada Ferhat Yıldırım kaydetti. 44 Malatyaspor’un kalecisi İsmail Kara, kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

44 Malatyaspor Kulüp İkinci Başkanı Barış Bingöl, maçın hakemlerini yönetimlerinden dolayı eleştirdi.

Bingöl, aleyhlerine komik bir penaltının çalındığını savunarak, “2-0 önde götürdüğümüz karşılaşmada 2-2 berabere kaldık. Hakem komik bir penaltı çaldı. Elbistan Belediyesporlu taraftarlar bile çalınan penaltıya güldü” dedi.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."