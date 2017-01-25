446 Km Drenaj Hattı Yapıldı

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü son 3 yılda yaklaşık maliyeti 67 milyon TL olan 446 km kanalizasyon ve yağmursuyu drenaj hattı çalışması gerçekleştirdi.

İlk etapta kanalizasyon hattı olmayan ve aciliyet arz eden yerlerde çalışmaların yoğunlaştığını kaydeden MASKİ Genel Müdürü Dr. Özgür Özdemir, “2016’da Malatya merkez Battalgazi ve Yeşilyurt İlçelerimiz başta olmak üzere 11 ilçe merkezinde kanalizasyon, yağmursuyu drenaj hattı çalışması, parsel bacası yapımı ve parsel bacası yükseltme çalışmaları yaptık. 2016 yılında yapılan kanalizasyon ve yağmursuyu ile ilgili çalışmalar hakkında bilgiler veren Malatya Büyükşehir Belediyesi MASKİ Genel Müdürü Dr. Özgür Özdemir, “Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren planlı ve programlı bir şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Çakır’ın çizdiği vizyon doğrultusunda kanalizasyon ve yağmursuyu alt yapı çalışmalarını sorunsuz bir hale getirmek için projelerimizi yaptık. 2016 yılında Malatya genelinde yaklaşık 38.6 Milyon TL tutarında 259 km kanalizasyon ve yağmursuyu alt yapı çalışması yaptık. Son 3 yılda yaklaşık maliyeti 67 Milyon TL yatırımla 446 km modern bir kanalizasyon ve yağmursuyu drenaj hattı alt yapı ağı oluşturduk. Yapılan çalışmaların tüm halkımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Vatandaşlarımızın rahatı için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

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