4,6 Milyon Liralık Sosyal Yardım Yapıldı

Malatya Büyükşehir Belediyesi başta Türkiye’ye sığınan Suriyeliler olmak üzere, bölgedeki sığınmacılara 2014-2016 yılları arasında 4,6 milyon liralık sosyal yardımda bulundu.

Ülkelerindeki savaş veya iç karışıklıklar nedeniyle göçmen durumuna düşen komşu ülke vatandaşlarına kucak açan Türkiye, 3 milyonun üzerinde mülteciyi misafir ederken, Malatya Büyükşehir Belediyesi de vatandaş işbirliğinde mültecilere önemli yardımlar yapıyor. Belediye Başkanı Ahmet Çakır’ın bizzat yakından ilgilendiği yardımlar, sığınmacıların en çok ihtiyaç duyduğu kalemlere göre gerçekleştiriliyor.

Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından organize edilen sosyal yardımlarda, Malatya’daki sığınmacılar aile büyüklüğüne göre 2 kategoride değerlendiriliyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi, son 3 yıl içerisinde 920 bin lira değerinde gıda, 557 bin lira değerinde ekmek, 45 bin lira nakdi, 3.1 milyon liralık ilaç olmak üzere toplam 4 milyon 622 bin liralık sosyal yardım yaptı. Yapılan yardımların bazıları ikamet edilen evlere, bazıları Türkiye genelindeki kamplara, bazıları da STK’lar aracılığıyla komşu ülkelere gönderildi.

1.8 milyon liralık vatandaş katkısı

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan sosyal yardımlara vatandaşlar tarafından da büyük katkı sağlandı. 4.6 milyon liralık yardımlar içerisinde en büyük kalem tutarı olan 3,1 milyon liralık ilacın 1,8 milyon liralık kısmı vatandaşlardan gönüllü olarak toplanan ilaçlardan karşılandı.

İha