49 Kişiye Gözaltı

Polis, son bir hafta içerisinde çeşitli suçlara karışan ya da haklarında yakalama kararı bulunan toplam 49 şüpheliyi yakaladı.

Emniyet Müdürlüğü konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

“İşlemiş oldukları suçlardan dolayı haklarında adli işlem yapılan ve mahkemeler tarafından hüküm verilen şahısların yakalama emri ve Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında yakalama müzekkereleri çıkartılan şahıslardan 49 kişi Asayiş Şube Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz tarafından yakalanarak adli mercilere teslim edilmiştir.

* 4320 SKM suçundan Ömer Ö.

* 6136 SKM suçundan Mehmet Ç. Mustafa G. :2

* Bakaya Kalmak suçundan Cengiz K.

* Basit Yaralama suçundan Aliseydi K. Fatih Ç. Nuray G. Ümit G. Halil K. :5

* Elektrik Hırsızlığı suçundan Ayla Y. Mehmet A. :2

* Eşhasa Karşı Müessir Fiil suçundan Altan D. Selim T. Şaban G. :3

* Görevi Yaptırmamak İçin Direnmek suçundan Emrah E.

* Güveni Kötüye Kullanmak suçundan Hasan Ç.

* Hakaret suçundan Mehmet U.

* Hırsızlık suçundan Mustafa E. Sibel K. :2

* İhkakı Hak suçundan İzzettin A.

* İntihara Teşebbüs suçundan Ömer D.

* İzinsiz Olarak Define Araştırılması suçundan Bülent S.

* Karşılıksız Çek Keşide Etmek suçundan Ahmet Y. Ali A. Ali Ö. Cevher P.Dilek G. Hulusi K. Kemal K. Mustafa B. Mustafa K. Mustafa G. Osman A. Osman U. Selahattin Y. :13

* Kişilerin Huzur ve Sükunun Bozmak suçundan Erdoğan K.

* Mükerrer Firar suçundan Hangül G.

* Nitelikli Hırsızlık Fehmi K.

* Resmi Belgede Sahtecilik suçundan Barış Ç. Hasan A. Hasan T. Mehmet S. Muhammet K. Onur K. Uğur K. Uğur S.: 8

* Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak suçundan Erdoğan Ç.

* Uyuşturucu Madde Kullanmak suçundan Abdulsamed M.

* Yoklama Kaçağı suçundan Murat Ö.”