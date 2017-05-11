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Yaprak (Gözde Mutluer) çocukluk yıllarından beri yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen 5 kişilik arkadaş grubundaki tek kızdır. Ali, Sinan, Gökhan ve Oğuz’un yanında adeta erkek gibi büyüyen Yaprak, Barış (Burak Yörük) ile tanışmasının ardından bambaşka bir dünyayla tanışır. Yaşıtı genç kızların dünyasını ve kendisini daha iyi tanıması gereken yapmak, bir seçim yapma aşamasına gelecektir.
Vizyon tarihi : 12 Mayıs 2017
Yapımı : 2017 – Türkiye
Tür : Komedi , Romantik , Gençlik
Yönetmen : Deniz Coşkun
Oyuncular : Gözde Mutluer , Burak Yörük , Sina Özer , Hasan Denizyaran , Cemrehan Karakaş
Senaryo : Deniz Coşkun
Yapımcı : Öner Arslanel
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