Malatya’nın Arguvan İlçesi’nde bu yıl 5’ncisi düzenlenen Türkü Festivali’nin 28 Temmuz Cumartesi günü başlayacağı ve 2 gün süreceği bildirildi. Bu arada Hekimhan İlçesi İğdir Köyü Kültür Sanat Etkinliği de 28 Temmuz Cumartesi günü yapılacak.

ARGUVAN TÜRKÜ FESTİVALİ..

Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızılay, Arguvan Vakfı Başkanı Merdan Ercan ve sanatçı Muharrem Temiz, Sarı Kurdela Restaurant-Cafe’de basın toplantısı düzenledi.

Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızılay, Kaymakamlık, Belediye, Arguvan Eğitim ve Kültür Vakfı işbirliği ile 28-29 Temmuz günleri düzenlenecek olan 5. Arguvan Türkü Festivali çerçevesinde konserler düzenleneceğini belirtti.

Festival etkinlikleri hakkında bilgi veren Kızılay, 29 Temmuzda Arakil Köyü’nde Türkiye Yazarlar Sendikası’nın katkılarıyla ‘Medyanın halk kültürüne etkisi’ konulu panel düzenleyeceğiz. Arife Kalender’in yöneteceği panele konuşmacı olarak Mustafa Köz, Turhan Günay, Hami Çağdaş ve Leyla Şahin katılacak”dedi.

Bu yıl 5’ncisi düzenlenen Türkü Festivali’nin amacının ilçelerinin sosyal ve ekonomik olarak gelişmesine katkı sağlamak olduğuna dikkat çeken Başkan Kızılay daha sonra şöyle konuştu:

Arguvan sanatıyla sanatçısıyla duygulu insanlarıyla, yanık türküleriyle tanınan icazetini Hz.Peygamberin Ehlibeytinden alan, Atatürk ilkelerine bağlı, havası ve suyu gibi sağlam, devletine saygılı, vergisini veren, kendisinden başka kimseye zararı olmayan, insanların yaşadığı devletten başka kimsenin bir çivi çakmadığı, gidenlerin dönmediği, gelenlerin bakmadığı, dost sohbetlerinde adından sıkça bahsedilen kısacası kimsenin bir şey vermeyip çok şey beklediği çıkmaz sokakta bir ilçe. Şartlar böyle acımasız olsa bile biz insanları ahlara değil, mutluluklara yoldaş etmeye çalışıyoruz ve çalışacağız dedi.

Belediye Başkanı Kızılay, Türkü Festivalini neden yaptıklarına ilişkin olarak da şunları belirtti:

“Arguvan ağzı Türküleri ve Arguvan’ı Türkiye ve dünyaya tanıtmak. Yöremizin ekonomik seviyesinin yükselmesini sağlamak. Yöre insanımızın dayanışmasını, tanışmasını ve yardımlaşmasını sağlamak. Yöremiz kültür ve sanatını araştırarak, bir araya getirerek gelecek nesillere aktarımını sağlamak. Çocuklarımıza her yönüyle gelişmiş mutlu ve huzurlu yaşanabilir geçmişiyle, kültürüyle, atasıyla gurur duyacağı bir Arguvan bırakmayı amaçladık. Yöremiz türkülerinden sahiplerinin para kazanmasını amaçladık. Dostluğun, barışın, kardeşliğin, sevginin, sevdanın, acının, ayrılığın, kısaca yaşamımıza dair her şeyimizin ifadesi olan türkülerimize sahip çıkmayı amaçladık.”

Belediye Başkanı Kızılay, Türkiye’de bir ilk olmasına karşın, festivale devletten de, işadamlarından da, kurum ve kuruluşlardan da gereken desteğin olmadığını sözlerine ekledi.

Arguvan Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Merdan Ercan ise, Arguvan kültürünü gelecek nesillere aktarmak için düzenlenecek festivalde 7 bölgeden 7 sanatçının yanı sıra Malatya bölgesinden de 14 sanatçının katılacağını bildirdi.

Sanatçı Muharrem Temiz ise, dünyada türkü adına tek olarak düzenlenen festivalin daha coşkulu geçmesi için çaba gösterildiğini kaydetti.

Türkü Festivali’nin açılışının 28 Temmuz Cumartesi günü saat 19.00’da yapılacağı, açılış ve protokol konuşmalarının ardından ilk akşam Hüseyin Erbaş, Seval& Yasemin Eroğlu, Özge& Aylin, Süleyman Kırca, Şirin Üstün, İlknur Yakupoğlu, Gamze Fırat, Ali Temiz& Haydar Altunok, Diyar ve Emre Saltık’ın konser verecekleri bildirildi.

28 Temmuz Pazar akşamı gerçekleştirilecek konserin sanatçı kadrosu ise; Fatma Yaylagül, Mesut Salman, Grup Arguvan, Necla Fındıklı, Fatoş Özgül, Mustafa& Sakine Tatlıtürk, Nurettin Güleç, Rıza Aslandoğan, Nida Ateş, Muharrem Temiz, Erkan Oğur& İsmail Hakkı Demircioğlu ve Tolga Çandar’dan oluşuyor.

HEKİMHAN İĞDİR KÖYÜ ŞENLİĞİ

Bu arada Hekimhan ilçesine bağlı İğdir Köyü Kültür-Sanat etkinliği 28 Temmuz Cumartesi günü gerçekleştirilecek.

İğdir Köyü Yardımlaşma Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından organize edilen kültür- sanat etkinliğinde ulusal ve yerel sanatçılarda katılacak. Konu ile ilgili olarak bir açıklama yapan İğdir Köyü yardımlaşma Kültür ve Dayanışma Derneği başkanı Avni Çicek Geleneksel hale getirmeyi düşündüğümüz kültür-sanat etkinliğimizin amacı, yılda bir kez de olsa köylülerimizi biraya getirmek ve bu birlikte köyümüzün ekonomik kalkınması yönünde projeler üretmek olacaktır. Etkinliğimizde halk türküleri, Yöresel semah gösterileri ve yemekleri yanında ulusal sanatçılarımızdan Ali Kızıltuğ ve İhsan Göğercin, Fatma Şahin ile birlikte bir çok yerel sanatçı katılacaktır. Tüm Malatyalıları etkinliğimize bekliyoruz dedi.

İğdir’deki etkinlikler Cumartesi günü 11.00’de başlayacak.