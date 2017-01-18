5 Aylık Bebek Karaciğer Nakli İçin Malatya’da
Ambulans helikopterler karaciğer nakli olacak olan 5 aylık bebek için havalandı.
Samsun’da 5 aylık Hiranur Çolak adlı bebeğe akut karaciğer yetmezliği teşhisi konuldu. Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alınan bebeğin karaciğer nakli için Malatya İnönü Üniversitesi’ne sevkine karar verildi.
Minik Hiranur için Sağlık Bakanlığı Samsun 112 Acil Ambulans Servisinde hizmet veren ambulans helikopter devreye girdi. Samsun’dan kalkan ambulans helikopter Hiranur Çolak’ı Sivas’a götürdü.
Bebek, Malatya’dan Sivas’a gelen ambulans helikoptere nakledilerek Malatya İnönü Üniversitesi’ne götürüldü.
Samsun, iha
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