5 Bin Öğrenciye Seminer
Malatya Emniyet Müdürlüğü son 1 ay içerisinde 52 ayrı okulda 5 bin 220 öğrenciye “genel güvenlik” konusunda seminerler verdi.
Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi personelince 2014-2015 yılı Eğitim-Öğretim döneminde öğrencilerin karşılaşabilecekleri olumsuzlukları, kötü alışkanlıkları, arkadaş seçimi, sağlıklı ve düzenli eğitim görmeleri kapsamında son 1 ay içerisinde 52 okulda 5 bin 220 öğrenciye ‘‘Genel Güvenlik’’ konularında seminer verdiği açıklandı.
Seminerlerde öğrencilere sigaranın zararları, internet güvenliği, okul güvenliği ve polislik mesleğini tanıtıcı konularında bilgi aktarıldığı kaydedildi.
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