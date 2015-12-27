Final

Örnek Resim


Malatyalife Residence

Malatya Haber -

5 Bin Öğrenciye Seminer

5 Bin Öğrenciye Seminer
  • 28.12.2015
  • 0

Malatya Emniyet Müdürlüğü son 1 ay içerisinde 52 ayrı okulda 5 bin 220 öğrenciye “genel güvenlik” konusunda seminerler verdi. 

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi personelince 2014-2015 yılı Eğitim-Öğretim döneminde öğrencilerin karşılaşabilecekleri olumsuzlukları, kötü alışkanlıkları, arkadaş seçimi, sağlıklı ve düzenli eğitim görmeleri kapsamında son 1 ay içerisinde 52 okulda 5 bin 220 öğrenciye ‘‘Genel Güvenlik’’ konularında seminer verdiği açıklandı.

Seminerlerde öğrencilere sigaranın zararları, internet güvenliği, okul güvenliği ve polislik mesleğini tanıtıcı konularında bilgi aktarıldığı kaydedildi.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."