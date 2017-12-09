“5 Dakikalık Bir Kayıpta 3 Tane Gol Var!”

Evkur Yeni Malatyaspor’un Yardımcı Antrenörü Turgay Karslı, 3-2 mağlup oldukları Göztepe maçındaki 5 dakikalık bir kayıpta 3 gol yediklerini söyledi.

Teknik direktör Erol Bulut’un maçın hakemi Ali Şansalan tarafından tribüne gönderilmesi nedeniyle basın toplantısına çıkan Karslı, “85 dakika mücadele eden, oyunu hep kontrol eden, sahanın her yerine baskıyla var olmaya çalışan bir Malatyaspor’un 5 dakikalık bir kaybında 3 tane gol var. Tabi bu acı ama bu 5 dakikayı nasıl değerlendirebiliriz, dış etkenler var mıydı, yok muydu diye bakabiliriz. Ben çok fazla adres göstermeyeceğim burada herhalde herkes o adresin nereye çıktığını görüyordur. Çok belirleyici de olmak istemem ama bu hafta ve geçen hafta bu belirleyicilerin çok ön faktör olduğunu bugün daha da belirgin bir şekilde görmüş olduk. Hiç gol atmadan son haflarda gol atmadan puan alan bir takımın, bugün 2 gol atıp puan kaybetmesi de enteresan, bunu biz de düşünüyoruz. Oyuncularımızı kutluyorum. 90 dakika bu sonuca rağmen mücadele ettiler. Oyundan çıkan, oyuna giren arkadaşlarımız mücadelelerini sürdürdüler” dedi.

Karslı, hakem yönetimini eleştirerek, “Hakemler konusunda Malatyaspor nedense mağduriyeti var. Bu hafta genç bir arkadaşımızla bunu yaşadık. Ama herhalde bunun genci ya da tecrübelisi fark etmiyor. Flaş yapıp geriye dönelim ve Akhisar maçını izleyelim, oradaki hakemin yönetimiyle buradaki hakemin yönetimi hepsi benzer, çakışan şeyler” ifadelerini kullandı.

Karslı, bir gazetecinin ‘Yeni Malatyaspor savunması uzun boylu Yalçın’ın (Yalçın Ayhan) eksikliğini hissetti mi?’ sorusuna, “Mina da uzun boylu bir oyuncu. Onu oraya bağlamak çok yanlış. Oradaki pozisyon hatası mı yoksa oyuncu hatası mı, duran top oldu böyle bir pozisyonda gol yedik” cevabını verdi.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi