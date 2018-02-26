5 Haftalık Gol Suskunluğu Sona Erdi

Evkur Yeni Malatyaspor’un golcüsü Khalid Boutaib, 5 haftalık aradan sonra suskunluğunu Kardemir Karabükspor karşılaşmasında bozdu. Karşılaşmanın 60’ncı dakikasında takımının ikinci golünü atan Faslı oyuncu, bu sezon ki 10’ncu golüne imza attı.

Ligde en son ilk yarının 17.haftasında deplasmanda Kayserispor ile oynanan karşılaşmada gol atan Khalid Boutaib, Osmanlıspor karşılaşmasında kaçırdığı penaltı ve değerlendiremediği gol pozisyonları nedeniyle eleştirilmişti. Kasımpaşa maçı öncesi sakatlanan ve son anda kadrodan çıkarılan Faslı golcü, ligin 22.haftasında deplasmanda Bursaspor ile oynanan karşılaşmada son dakikalarda oyuna girmişti.

Sakatlığı tamamıyla geçen ve Kardemir Karabükspor karşılaşmasında ilk 11’deki yerini alan Khalid Boutaib, 60’ncı dakikada takımının ikinci golüne imza atarak, 5 haftalık suskunluğunu bozdu. Gol sonrası büyük sevinç yaşayan Boutaib, sevincini uzun süre taraftarlarla kutladı.

GOL SAYISI 10’A YÜKSELDİ

Evkur Yeni Malatyaspor’un Faslı golcüsü Khalid Boutaib, ligin 23.haftasında Malatya’da oynanan karşılaşmada Kardemir Karabükspor ağlarını havalandırarak bu sezon ligdeki 10’ncu golüne imza atmış oldu.

Ligin ilk haftasında Malatya’da oynanan karşılaşmada Osmanlıspor ağlarına 2 gol birden bırakan Boutaib, biri penaltıdan olmak üzere 10 gol kaydetmeyi başardı. Faslı golcü ligde Antalyaspor, Bursaspor, Kardemir Karabükspor (deplasman ve iç saha 2 gol), Göztepe (penaltıdan), Galatasaray, Kayserispor ve Gençlerbirliği’ne gol attı.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi