5 Haftalık Gol Suskunluğu Sona Erdi
Evkur Yeni Malatyaspor’un golcüsü Khalid Boutaib, 5 haftalık aradan sonra suskunluğunu Kardemir Karabükspor karşılaşmasında bozdu. Karşılaşmanın 60’ncı dakikasında takımının ikinci golünü atan Faslı oyuncu, bu sezon ki 10’ncu golüne imza attı.
Ligde en son ilk yarının 17.haftasında deplasmanda Kayserispor ile oynanan karşılaşmada gol atan Khalid Boutaib, Osmanlıspor karşılaşmasında kaçırdığı penaltı ve değerlendiremediği gol pozisyonları nedeniyle eleştirilmişti. Kasımpaşa maçı öncesi sakatlanan ve son anda kadrodan çıkarılan Faslı golcü, ligin 22.haftasında deplasmanda Bursaspor ile oynanan karşılaşmada son dakikalarda oyuna girmişti.
Sakatlığı tamamıyla geçen ve Kardemir Karabükspor karşılaşmasında ilk 11’deki yerini alan Khalid Boutaib, 60’ncı dakikada takımının ikinci golüne imza atarak, 5 haftalık suskunluğunu bozdu. Gol sonrası büyük sevinç yaşayan Boutaib, sevincini uzun süre taraftarlarla kutladı.
GOL SAYISI 10’A YÜKSELDİ
Evkur Yeni Malatyaspor’un Faslı golcüsü Khalid Boutaib, ligin 23.haftasında Malatya’da oynanan karşılaşmada Kardemir Karabükspor ağlarını havalandırarak bu sezon ligdeki 10’ncu golüne imza atmış oldu.
Ligin ilk haftasında Malatya’da oynanan karşılaşmada Osmanlıspor ağlarına 2 gol birden bırakan Boutaib, biri penaltıdan olmak üzere 10 gol kaydetmeyi başardı. Faslı golcü ligde Antalyaspor, Bursaspor, Kardemir Karabükspor (deplasman ve iç saha 2 gol), Göztepe (penaltıdan), Galatasaray, Kayserispor ve Gençlerbirliği’ne gol attı.
Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi
Boutaib bu takımın bel kemiği emeğine saglik ayağına saglik boutaib
Ligin en az gol atan 3 takımından biri olduğumuzu unutmayalım.Süper ligde bu kadarı yetmez.
Kernekli ali,çok gol atmak önemli değil.Az gol atıp galip gelmek önemli.Yani 3 puan önemli.Bu takımda bunu başarmış.Bizim altımızda olan çok gol atmış,attığından fazla yemiş olan takımda var.Zaten çok gol atıp,az yiyen takım varsa,bu takım da şampiyonluğa oynuyor demektir.
Halit Butaib’in yaptığı presi,süper ligde hiç bir golcü yapamıyor.Helal olsun.Hemde iyi golcü
Adam Malatya deyimiyle ClRPl gibi. Gonderilebiliyorsa sezon sonunda derhal gonderilsin. Topa vuracak gucu yok. Adama top geliyor rakip defans bi omuz atiyor el boutaib yerde….
Adam 10 atmış.Dünyadan haberin yok.Bence başka konulara yönel.
Futbol bilgin sıfır, sen çember çevir bence…
Ahmet demir 90 dakka pres son maçta 1 gol ve son golün topunu çalıp atağı başlatan kişi buatip. Toplam 10 gol . Senin futbol bilgin sıfır. Fiziginin görünüşü ne bakıp konuşuyorsunuz.İyi bir golcü seneye bu takımda olmalı
Khalit,Cabek veBarazite Konyada Konya’ya Mahşeri yasatacak. İşin aslı üç Faslı, Malatyaspor gemisinin yelkenini rüzgarla dolduracak onu hedefe götürecek.
Kim ne derse desin.Bu adam iyi bir santrafor.