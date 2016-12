5 Köyün CHP’li Başkana İletilen Sorunları

CHP Yeşilyurt İlçe Başkanı Ahmet Küçükşahin Sütlüce, Tepeköy, Tohma, Kırkpınar ve Göktarla mahallelerinin (köylerinin) muhtar ve sakinleriyle görüşerek, sorunlarını saptadı.

Küçükşahin, başta Valilik ve Büyükşehir Belediyesi olmak üzere ilçe belediyesi ve diğer ilgili kurumların dikkatine sunmak üzere ziyaretlerinde saptadığı sorunları şöyle açıkladı:

“Yeşilyurt CHP İlçe Başkanı olarakSütlüce mahalle muhtarı Mustafa Çetin ve Tepeköy mahalle muhtarı Aydın Çalışkan’ı evlerinde, Tohma mahalle muhtarı Ali Kaygusuz ve mahalle sakinlerini, Kırkpınar mahalleli vatandaşları ve Göktarla muhtarı İhsan Orhan’ı evinde ziyaret ettim. Sohbet ettik ve mahallelerin sorunlarını konuştuk.

1. Sütlüce mahalle muhtarı ve vatandaşların ifade etiği hususlar:

– Nüfusumuz 1700 kişi.

– Yol, içme suyu, sulama suyu, belediye otobüsü, eğitim konularında problemimiz yoktur.

– Köyün evlerinin yarısı kanalizasyon şebekesine bağlı, kalan yarısının da şebekeye bağlanmasını talep ediyoruz.

– Sulama suyu olarak kullandığımız Beylerderesi’nden akan suya Organize Sanayi’den ağır metalli su karıştırılıyor. Bunun önlenmesi gerekiyor.

– Köyde konuştuğum bir vatandaş ise; sulama suyu konusunda sıkıntı olduğunu, yukarı kesimlerde kalan arazilerin sulanmasında sorunlar olduğunu dile getirdi.

2. Tepeköy mahalle muhtarının ifade ettiği hususlar:

– Nüfusumuz 1500 kişi.

– İçme suyu problemimiz var. Beylerderesi’nden gelen su klorlu değil, ayrıca içme suyu boruları 30-40 yıllık, değişmesi gerekiyor.

– Su kaynağının seviyesi bazı evlerin seviyesinden düşük olduğu için köyün yarısı hidroforla basılan su içiyor. Hidroforun sık sık arıza vermesi nedeniyle su kesintileri oluyor. Önlem alınması gerekiyor.

– Telefon hatları sorunlu, 1970’li yılların kablo ve direkleri var. Bunların değiştirilmesini istiyoruz.

– Elektriğe ilişkin sorunların yüzde 60-70’ini çözdük. Sokak lambası olmayan hat ve yerler mevcut. Kalan bölümlerin de yapılmasını talep ediyoruz.

– Tepeköy bölgesine bir lise yapılmasını istiyoruz. (Bölgemizde hazineye ait yerimiz var.)

– Sağlık evimiz yoktur, en yakın sağlık evi, dört kilometre uzaklıktaki Şahnahan’da bulunuyor. Özel aracı olmayan kişilerin buraya gitmesi mümkün değil. Bu nedenle mahallemize sağlık evi istiyoruz. Aile hekimi geldiğinde, yer olmadığından dolayı muayenelerini köyün camisinde yapıyor. Bu da uygun olmuyor.

– Yeşilyurt Belediyesi geçen yıl 11 kilometre mahalle içi yol asfaltladı. Bu konuda sorunumuz bulunmuyor.

– Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin yapması sorumluluk alanında bulunan Tepeköy-Toprakkale-Sütlüce grup yolunun yapılmasını talep ediyoruz. Zira yol 40 yıl öncenin asfaltı ile duruyor.

– Mahallemize belediye otobüsü hizmeti konulsun, bu konulamadığı takdirde minibüs çalıştırabilmek için J plaka verilsin istiyoruz.

– Mahallemiz evlerinin yüzde 20’si kanalizasyon şebekesine bağlı, kalan yüzde 80’i ise evlerinde kazmış oldukları fosseptikleri kullanıyorlar. Kanalizasyon şebekesinin bir bütün olarak ele alınıp yapılması gerekiyor.

– Köyün yüzde 80’inde kanalizasyon yok ancak, içme su faturalarında atık su parası ödüyoruz. Bu çelişkinin giderilmesini istiyoruz.

– Gerek Organize Sanayi’ni ağır metalli suları, gerekse kısmi olarak kanalizasyona bağlı olan atık sular temizlenmeden baraja akıtılıyor. Bu duruma bir çözüm bulunması gerekiyor.

3. Tohma mahalle muhtarı ve vatandaşların ifade ettiği hususlar:

– Nüfus 1700 kişi civarında.

– Bizler Organize Sanayi’de asgari ücretle (1300 TL.) geçimimizi sağlamaya çalışıyoruz.

– Sulama suyu problemimiz var. Bu yıl, birisi kasım ayında olmak üzere toplam dört kez su verebildik. Gerekli tedbirin alınmasını istiyoruz.

– En büyük sıkıntımız liseye giden 90 civarındaki çocuğumuz için okul servisinin olmamasıdır.

– Bir vatandaş “Örneğin Tecde Lisesine giden kızım için her gün; Tohma-Malatya merkeze gidiş dönüş için 2,5X2= 5TL, Malatya merkez- Tecde’ye gidiş dönüş için 1X2=2 TL. olmak üzere günde toplam 7 TL. veriyorum” dedi.

– Bir başka vatandaş “Çocuklarımız her gün karanlıkta kalkıp, her gün 80 kilometre gidip geliyor. Özellikle karanlıkta okula giden kız çocuklarımız için bu durum endişe yaratıyor” dedi.

– Bir başka baba “Ben iki çocuğumu liseye gönderiyorum her gün kişi başına yol parası dahil 10 TL. vermeye çalışıyorum. Ben asgari ücretle Organizede çalışan bir vatandaşım ben nereye kadar buna dayanabilirim ” dedi.

– Bir başka baba “Sabah gidip akşam gelen çocuğuma öğlen yemeği için para veremediğim için öğlen yemeği yemiyor” dedi.

– İnşaatta işçi olarak çalıştığını söyleyen bir veli “Cumhurbaşkanımız üç çocuk yapın diyor. Ben üç çocuk okutuyorum. Ayda sadece çocukların okula gidip gelebilmesi için asgari 600 TL.ye ihtiyaç var” dedi.

– Bir başka vatandaş “Kaymakam bize fondan para vereceğini söyledi, bir ay verir. Sonra ne olacak” dedi.

– Muhtar “Öğrenci servisleri sorunu, İlçe Milli Eğitim Müdürüne, Kaymakama, Valiye, Milletvekili Öznur Çalık’ın danışmanına kadar iletildi. Konuyu Cumhurbaşkanı’na iletmek için Ankara’ya gittim, oralarda iki gün beklememe rağmen görüşemedim. Bu işi Kaymakam engelliyor” dedi.

4. Kırkpınar’lı vatandaşların ifade ettiği hususlar:

– Nüfus 700 kişi civarında.

– Köylülerin genellikle Organize Sanayi’de asgari ücretle çalışarak geçimini sağlamaya çalıştığını,

– Mahallede bulunan ilkokula eşiyle birlikte gitmekte olan bir vatandaş ile konuştuğumuzda “mahallede bulunan ilkokulun 13-16 öğrencisinin bulunduğunu, okulda temizlik görevlisi olmadığını, okulun soba yakma ve temizlik sırasının kendilerinde olduğunu, bu nedenle okula gitmekte olduklarını” söyledi.

– Mahallede ortaokul olmadığı için öğrencilerin üç kilometre ileride bulunan Tohma mahallesine yaya olarak gidip gelmekte olduklarını,

– Okul servisinin olmamasının sorun olduğunu ifade ettiler.

5. Göktarla mahalle muhtarının ifade ettiği hususlar:

– Sorunumuz yok denecek kadar az.

– Belediye hizmetlerinden istifade ediyoruz. Ancak giderilmeye çalışan hizmetlere yönelik işler biraz ağır işliyor.

– Sondajla temin edilen içme suyumuz iyi değil, dolayısıyla buna tedbir alınması gerekiyor.

– Mahallemizde kanalizasyon sorunumuz yok, ancak kanalizasyon ile toplanan atık sular baraja akıtılıyor. Bu suların arıtıldıktan sonra baraja akıtılmasını arzu ediyoruz.”

Bülten