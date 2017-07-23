“5 Önemli Oyuncu Daha Alacağız”

Evkur Yeni Malatyaspor’un Kulüp Başkanı Adil Gevrek, kadrolarına 5 oyuncu daha katmak için çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Boluspor ile oynadıkları hazırlık karşılaşmasını 2-0 kazandıklarını anımsatan Gevrek, “Galip geldiğimiz için mutluyuz. Ama bunlar hazırlık karşılaşmaları, bunlar ölçü değil. Hazırlık karşılaşmaları sezona hazırlanmak için büyük önem taşıyor. Boluspor ile oynanan hazırlık karşılaşmasında takımımızın kampının iyi geçtiğini, hazır olduğunu gördük. Şuanda takımın yüzde 35-40’ını izliyoruz. Çünkü takıma katılacak 5 transferimiz daha var” diye konuştu.

Gevrek, kadroya önemli isimleri dahil edeceklerini belirterek, şunları söyledi:

“5 oyuncu daha transfer edeceğiz. Önemli transferlerimiz olacak. İnşallah o transferlerle beraber daha önemli, daha güçlü ve daha hazır bir takım olacak.”

Kaan Kanak’ın yeniden Eskişehirspor’a dönmesini de değerlendirin Gevrek, “Eskişehirspor büyük bir camia. Şehir takımlarını, öyle camiaları, özellikle de taraftarları önemliydi. Geçen sezonda takımlarına sahip çıktılar. Yeni Malatyaspor olarak böyle zor bir durumda olan Eskişehirspor’un talebine duyarsız kalamadık. Eskişehirspor’un isteği oldu ve bizde yapmış olduğumuz Kaan Kanak transferinden vazgeçtik. Bu centilmenliği göstermemiz lazımdı. Kendileri içinde hayırlı olmasının temenni ediyorum. İnşallah zor durumu aşarlar ve başarılı olurlar” ifadelerini kullandı.

Transfer çalışmalarının devam ettiğini dile getiren Gevrek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“6 tane önemli transfer yapacağımızı söylemiştik. Nacer Barazite’yi kadromuza kattık. 5 oyuncu daha alacağız. O transferlerle beraber inşallah takımımızı daha güçlü bir duruma getiririz. Transferle ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Bu noktada 5 önemli oyuncuyla daha anlaşacağız.”

Gevrek, Süper Lig’in ilk haftasında Osmanlıspor ile karşılaşacaklarını anımsatarak, bu karşılaşmayı Malatya’da yeni statlarında oynamak istediklerini belirtti.

Yeni stadı sezona yetiştirmeye çalıştıklarını ifade eden Gevrek, “Osmanlıspor karşılaşmasını aksi bir durum olmazsa, Malatya’da yeni stadımızda oynamak istiyoruz. Bununla ilgili çalışmalar devam ediyor. Yönetim olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık ile de görüştük. Stadın yetişmesi için Gümrük ve Ticaret Bakanımız Bülent Tüfenkci, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Çakır çalışmalarını sürdürüyor. Stadı yetiştirmenin çabası içerisindeyiz. İnşallah yeni stadı yetiştirir ve ilk maçımızı yeni stadımızda oynarız” dedi.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi