50 Bin Kişinin İhtiyacı Kadar Üretildi

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Orduzu bölgesinde eski çöp döküm alanında kurulan ve 2014 yılında hizmete giren Çöpgaz Elektrik Santrali’nde 2016 yılında 18.481.141 Kw/h elektrik enerjisi üretildi. Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı kontrolünde TÜBİTAK destekli AR-GE çalışmaları sonucunda mevcut çöp sahası içerisinde kurulan Çöpgaz Elektrik Üretim Santrali, zararlı gazları elektrik enerjisine çevirerek, milli ekonominin yanı sıra Malatya Büyükşehir Belediyesi ve özel sektöre önemli katkılar sunuyor.

Konuyla ilgili belediye tarafıdan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

“Türkiye’deki ilk tesis

Türkiye genelinde vahşi çöp depolama alanında elektrik enerjisi üretimi yapan ilk tesis olma özelliği taşıyan Çöpgaz Elektrik Üretim Santrali’nde 2016 yılında revizyon ilave borular yapıldı. Yeni depolama alanlarından dolayı 2 bin metre dolayında yeni boruların atıldığı tesiste ayrıca bazı makinalarda yerli üretime geçildi. Yabancı menşeili booster ve çiller üniteleri, tamamen yerli olan daha güçlü ünitelerle değiştirilerek, verim artırıldı.

50 bin nüfusun aydınlatma ihtiyacı

2016 yılı içerisinde Çöpgaz Elektrik Üretimi Santrali’nde toplam 13.915 m3/h gaz üretimi gerçekleşirken, bu gazlardan toplam 18.481.141 Kw/h elektrik enerjisi üretildi. Üretilen bu elektrik miktarının yaklaşık 10 bin hane / 50 bin nüfusun aydınlanma elektrik ihtiyacını karşılayacak miktarda olduğu kaydedildi.

Birçok alanda kazanç sağlıyor

Büyükşehir Belediyesi’nin Çöpgaz Elektrik Üretim Santrali birçok alanda kazanım sağlıyor. Üretilen 2.2 MW elektrik üretimiyle milli ekonomiye önemli katkı sunan Santral sayesinde ayrıca doğaya salınacak olan zararlı gazlar da engelleniyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan değerlendirmede havası Türkiye’nin en temiz illerinden birisi olan Malatya’nın, havasının temizliğinde bu tesisin de önemli katkısı bulunuyor.

Çöpgaz Elektrik Santrali, öte yandan istihdam ve mali anlamda da büyük katkılar sağlıyor. Özel sektör kanalıyla işletilen tesiste çalışan personelin yanı sıra, Malatya Büyükşehir Belediyesi, kira ve kar payı ile birlikte yıllık 600 bin liranın üzerinde gelir elde ediyor.

Üstün Başarı Ödülü aldı

Öte yandan Türkiye genelinde örnek teşkil eden Çöpgaz Elektrik Santrali, 2016 yılında; Türkiye İçin Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı (TURSEFF) Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) tarafından “Sürdürülebilir Enerji Yatırımları Üstün Başarı Ödülü” ile ödüllendirildi.”

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