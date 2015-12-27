52 At Satışa Çıkarılıyor
Akçadağ ilçesindeki Sultansuyu Tarım İşletmesi’nde yetiştirilen kadro fazlası 52 yarış atı satışa sunulacak. Atların satışlarının açık arttırma ile 17 Temmuz’da yapılacağı duyuruldu. Atlar, satışın yapılacağı Bursa’nın Karacabey İlçesindeki Tarım İşletmesi’nde götürüldü.
Ekim ayında Veli Efendi Hipodrumu’nda ise saf kan Arap Atları açık artırma ile satışa sunulacak. Önemli bir oranda gelir elde edilen atlar, Sultansuyu Tarım İşletmesi’nde özenle bakılıyor.
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