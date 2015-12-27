’53 Trilyon Ne Oldu?’

CHP milletvekili adayı Ağbaba, eski hal binasının yerinin şimdi AKP adayı olan eski belediye başkanı tarafından 53 trilyon liraya satıldığını belirterek bu paranın hesabını sordu.

CHP adaylarının ziyaretlerine ilişkin basın bülteni şöyle:

YEŞİLTEPE’DE..Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) milletvekili adayları Veli Ağbaba ve Ali Dağdelen Yeşiltepe’de bulunan Yeşiltepe Eğitim Derneği açılışında vatandaşlar ile biraraya geldiler.

Yeşiltepe Eğitim Derneği açılışında konuşan CHP 1. sıra milletvekili adayı Veli Ağbaba, “Açılışın hayırlı olmasını diliyorum. Tabi ki bu mahallemiz Malatya’da ki diğer mahallerle aynı koşullarda yaşamıyor. Özellikle eğitim aynı koşullarda değil. Biz sadece Yeşiltepe’nin diğer mahallerle aynı koşullarda olmasını diliyoruz. Yarışa başlarken bir çocuğumuz diğer çocuğumuzdan geride başlamışın istiyoruz. Bu konuda örgütlenip böyle bir dernek kurduğunuz için sizleri kutluyorum. Bütün Yeşiltepeli kardeşlerime sevgili arkadaşım Ali Dağdelen ile beraber içten saygılarımızı ve sevgilerimizi sunuyoruz” diye konuştu.

Derneğin açılışına katılan AKP Malatya Milletvekili ve AKP adayları Mücahit Fındıklı, Ömer Faruk Öz ve AKP Malatya milletvekili adayı Şanal Tosun ile karşılaşan CHP milletvekili adayları birbirlerinin ellerini sıkarak başarılar dilediler. Ve kısa bir süre sohbet ettiler.Daha sonra CHP milletvekili adayları Veli Ağbaba, Ali Dağdelen, Dila Boztepe ve Güzide Gök Yıldırım Kışla Caddesi esnafını gezerek esnafa hayırlı işler dileyerek, esnafın sorunlarını dinlediler.

RIŞVANLILAR DERNEĞİ..Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) milletvekili adayları Veli Ağbaba ve Ali Dağdelen Çevreyolu’nda Matim İş Merkezi’ndeki bulunan Rışvanlılar Derneği’nde biraraya geldiler.

Ziyarette ilk olarak konuşan Rışvanlılar Derneği Başkanı İsmet Çelik, “Bu seçimin adaylarımıza ve ilimize hayırlar getirmesini diliyorum. Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili adaylarına bizi ziyaret ettikleri için teşekkür ediyorum. Tabi Ali Dağdelen de adayımız akrabamız. Tabi ki elimizden gelen yardımı yapacağız, sizlere başarılar diliyorum” diye konuştu.

CHP 1.sıra adayı Veli Ağbaba, “Burada bulunmaktan büyük bir onur ve mutluluk duyuyorum. Şimdi zaman zaman bazı siyasetçiler bazı kelimeler kullanıyorlar. Milli irade, ileri demokrasi, temsilde adalet. Milli irade oy veren kişilerin kendilerini mecliste görmesi ile sağlanabilir. Biz bu nedenle yüzde 10 barajının kaldırılmasını istiyoruz. Malatya’da diğer kentlerde de çok çeşitli siyasi görüşten etnik kimlikten, mezhepten insanlar yaşıyor. Cumhuriyet Halk Partisi iktidar olursa yapılacak birinci iş Partiler Kanunu’nu değiştirmek. Bu kanun Türkiye’de ki demokrasinin önünde en büyük engel” dedi.

CHP 2. sıra milletvekili adayı Ali Dağdelen de, Rışvanlıların adayı olduğunu belirterek, seçimler için dernekten destek istedi.

Rışvanlılar derneği ziyareti sonrası Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Adayı Veli Ağbaba Malatya Devlet Hastanesini ziyaret ederek hastalara çiçek dağıtarak geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 1. sıra milletvekili adayı Veli Ağbaba, eski hal binasının alanın 53 trilyona satıldığın belirterek, bu paranın ne olduğunu sordu. Ve bu paranın takipçisi olacaklarını belirtti. ve Beydağı Mahallesi’nde halkla

53 TRİLYON NE OLDU?CHP milletvekili adayları Veli Ağbaba ve Ali Dağdelen Yamaç ve Beydağı Mahallesi’nde yaşayan vatandaşlar ile biraraya geldiler.

Toplantıya katılan milletvekili adayları “Başbakan Kemal” sloganları ile karşılandılar. Yüksek katılımın sağladığı toplantıda konuşan CHP 1. sıra milletvekili adayı Veli Ağbaba, “Akşamın bu saatinde bizi kucaklayan, bize sevgi gösteren herkese çok teşekkür ediyorum. Bir mücadele başlattık, bu mücadele demokrasi, özgürlük, ekmek, barış, çocuklarımızın geleceğinin mücadelesidir. El ele ve kol kola vereceğiz. Halkın iktidarını kurup burada ki yoksulluğu yok edeceğiz” dedi.

Halkın haklarının peşini bırakmayacağını belirten Ağbaba, Malatya’da çok çeşitli olaylar oluyor. 8 buçuk yıldan beri de AKP Malatya’yı yönetiyor. Buranın birçok derdi var. Burada ki sorun TOKİ’nin yapmış olduğu uygulamadan kaynaklanıyor. Burada herkes çok sıkıntı çekiyor ve geceleri uyuyamaz olmuş durumda. Biz eğer iktidar olursak mahalle halkının ve burada yaşayan hiçbir yurttaşımızın rızasını almadan bir şey yapmayacağız ve hiç kimseyi mağdur etmeyeceğiz. İster Cumhuriyet Halk Partisi’ne oy versin ister vermesin herkesin hakkını teslim edeceğiz. Eski hal binasının yeri geçmişteki AKP Belediye Başkanı tarafından 53 trilyona satıldı. Herkes ‘Çok büyük para’ dedi. Malatya mutlu oldu. Burayı satanlar çok övündüler. Yeni bir hal yeri yaptılar, -hal demeye bin şahit ister- hal yapıldığı gün dökülmeye başladı. Şimdi buradan soruyorum, Malatya’ya. Bu 53 trilyon ne oldu, nereye harcandı? Bilen var mı? Bu 53 trilyonun hesabını o dönemin AKP’li belediye başkanı vermelidir. Biz halkın iktidarında halka hesap vermeyi namuslu bir görev sayacağız. Her zaman halkın hizmetkarı olacağız. Bu 53 trilyonun hesabını da sormak bizim boynumuzun borcu” diye konuştu.”

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