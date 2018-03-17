40 Kilometre Karelik Alan Tarandı… Haber Yok

Malatya‘nın Darende ilçesindeki Tohma Çayı’nda, kayıp olduğu bildirilen 22 yaşındaki genç için arama çalışması devam ediyor.

Geçen pazar günü gece geç saatlerde evden ayrıldığı belirten ve psikolojik sorunları olduğu iddia edilen 22 yaşındaki Selim Can Kelici için arama çalışmaları devam ediyor.

Tohma Çayı’nda ve mahalle kırsalında yapılan arama çalışmalarına, AFAD, İnönü Üniversitesi Arama Kurtarma Ekibi (İNOSAR), Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği, UMKE, DAKUT, Polis, Jandarma, Malatya, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Su Altı Arama Kurtarma ekipleri katılıyor.

Edinilen bilgiye göre, 15 kilometrelik Tohma Çayını ve 40 kilometre karelik alanı tarayan ekipler, son olarak Tohma Çayı içerisinde bulunan kayaların kırılması ile arama çalışmalarında son kararı verecek.

Yaklaşık 50 kişi tarafından yapılan arama faaliyetlerinde ailenin tedirgin bekleyişi sürüyor.

Aramaya, Darende Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı da destek veriyor.

AA