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Malatya Haber -

55 Köy Yolu Ulaşıma Açıldı

55 Köy Yolu Ulaşıma Açıldı
  • 28.12.2016
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Salı günü yağan sulu kar, yüksek kesimlerde etkili olurken, Malatya genelinde 55 kırsal mahalle (köy) yolu ulaşıma kapandı. Yolların ulaşıma açık tutulması için yağışla birlikte karla mücadele çalışmalarına başlayan Malatya Büyükşehir Belediyesi, kapanan yolların tamamına yakınını ulaşıma açtı.

Konu ile ilgili olarak verilen bilgilere göre, Büyükşehir Belediyesi Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı AYKOME Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Malatya genelinde kar temizleme çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. 27 Aralık Salı günü yağan karın sulu olması nedeniyle tuzlamaya gerek kalmazken, yüksek kesimlerde etkili olan yağışın Akçadağ ve Hekimhanbaşta olmak üzere yüksek kesimlerde yolların kapanmasına neden olduğu belirtildi.

Son kar yağışı ile birlikte Akçadağ’da 20, Hekimhan’da 12, Yeşilyurt’ta 7, Battalgazi’de 3, Doğanyol’da 4, Kale’de 3, Kuluncak’ta 3 ve Yazıhan’da 3 olmak üzere toplamda 55 kırsal mahalle yolu ulaşıma kapandı.

700 km karla mücadele çalışması

55 kırsal mahallenin ulaşıma kapanan yol uzunluğunun 700 kilometrenin üzerinde olduğu belirtilirken, Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin 24 saat aralıksız sürdürdüğü çalışmalar sonucunda yolların büyük bölümünün ulaşıma açıldığı bildirildi. Yer yer tipinin oluştuğu yüksek kesimlerde, kapalı yolların tamamının akşam itibariyle ulaşıma açılmasının hedeflendiği kaydedildi.

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