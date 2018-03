56 Km. Yola Asfalt Öncesi Malzeme Serildi

Battalgazi Belediyesi tarafından ilçenin muhtelif bölgelerinde son 3 ayda 56 km asfalt öncesi temel malzeme serimi yapıldı. Asfalt öncesi temel malzeme seriminin yapıldığı yolların ise, asfalt sezonunun açılması ile birlikte asfaltlanacağı belirtildi.

2017 yılı içerisinde rekor düzeyde asfaltlama çalışması yapan Battalgazi Belediyesi, 2018 yılında da yol yapım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Battalgazi ilçesine bağlı Meydanbaşı, Kapıkaya, Merdivenler, Hisartepe, Şişman, Hatunsuyu, Üzümlü, Beydağı, Yaygın, Bulgurlu, Yıldıztepe, Toygar, Hacı Yusuflar, Çamurlu, Yarımcahan, Sevildağ ve Karabağlar mahallelerinde 56 km asfalt öncesi temel malzeme seri gerçekleştirdi.

2018 yılı asfalt sezonuna hazırlanan Battalgazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, son 3 ay içerisinde gerçekleştirdiği 56 km asfalt öncesi temel malzeme serimini yaptığı yolları ise, asfalt sezonunun açılması ile birlikte asfaltlama çalışmalarına başlayacak.

Yıldıztepe Mahalle Muhtarı Bayram Alışık, mahallelerinde yeni imar yollarının açıldığını belirterek, bu yolların asfaltlanması için asfalt temel malzeme serimi yapıldığını söyledi. Muhtar Alışık, yapılan hizmetlerden dolayı Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a teşekkür ederek, “Burası bahar aylarından itibaren programa alındı. Şu an asfaltlama çalışması öncesi alt yapı çalışması yapılıyor. Birçok asfaltlanmamış sokağımız mevcuttu. Şu an yeni imar yolları açılıyor. Asfalt öncesi çalışmalar yapılıyor. İnşallah bu yıl bölgemizde yol ve asfalt sıkıntısı kalmayacak. Şu an yaklaşık 10 sokağımız asfalta hazır hale getiriliyor. Bu çalışmalar bitme aşamasında. Yeni açılan imar yollarımız var. Bu çalışmaların devamını bekliyoruz. Yapılan bu çalışmalardan dolayı Battalgazi Belediye Başkanıza teşekkür ediyoruz. Başarılı çalışmalarının devamını diliyoruz” dedi.

