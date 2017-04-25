57’nci Alay Vefa Yürüyüşü

Malatya’da 57. Alay Vefa Yürüyüşü Yapıldı. Gençler, 100 metre uzunluğundaki Türk Bayrağını taşıyarak, Vefa Yürüyüşü’ne katıldı.

Çanakkale Zaferi’nde destanlaşan ve tarihe sığmayan kahramanlıklarıyla anılan 57. Piyade Alayı Şehitleri, Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Sadi Fındıklı, şube müdürleri ve yüzlerce gencin katıldığı Veda Yürüyüşü ile anıldı.

Çanakkale Kara Savaşları’nın 101. yılı kapsamında “Gençlerden Şehitlere Vefa: 57. Alay Vefa Yürüyüşü Programı” düzenlendi.

Turgut Temelli Caddesinde bulunan Hacı Mustafa Sarıhan Caminde Sabah Namazı öncesi Çanakkale konulu vaaz ile başlayan program, sabah namazı, çorbası ikramı, Kuyuönü Şehitlik Mezarlığına düzenlenen Vefa Yürüyüşü, Şehitlerin bulunduğu kabristanda Kuran-ı Kerim tilaveti okunmasının ardından yapılan dualar ile sona erdi.

Anma yürüyüşü sonrası konuşan Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Sadi Fındıklı, “Çanakkale’de destanlaşan 57. Alay’da ki tüm askerlerimize de hassaten ALLAH’ tan rahmetler diliyorum” dedi.

Fındıklı, konuşmasında, “Geçen yüzyıl vatan savunması için Sarıkamış’ta, Çanakkale’de, Balkanlar’da, Yemen’de, Kafkasya’da, Trablusgarp’ta ve daha nice yerlerde şehadet şerbetini içen tüm şehitlerimizi anarken, bu yüzyıl da gerek Kurtuluş Savaşı’nda, gerek Kore’de, gerekse Kıbrıs’ta şehit olan tüm ecdadımızı da rahmet ve minnet ile anıyoruz. Yaklaşık 30 yıldır başımıza bela olan bölücü terör örgütü PKK ve son yıllardaki FETÖ/ PDY’ciler ve yandaşları ile yapılan mücadeleler esnasında hayatlarını kaybeden tüm askerler, polis, kamu görevlileri, doktor, öğretmen, hakim ve savcılarımızı rahmetler anıyor, hepsinin şehadet mertebesi ile yüce Allah’ımızın mükafatlandırmasını niyaz ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com