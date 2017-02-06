58 Yaşındaki Şahıs Evinde Ölü Bulundu

Yalnız yaşayan ve şoför olduğu bildirilen 58 yaşındaki şahıs, evinde ölü olarak bulundu.

Olay, Paşakökü Mahallesi Yeşilyurt Caddesi’ndeki Paşaköşkü Camii karşısında bulunan bir apartmanın ikinci katında meydana geldi. Yalnız başına yaşayan ve bir süredir ortalarda gözükmeyen Hüseyin Büçkün (58) adlı şahsın yakınları, durumdan polisi haberdar ettiler. Polis eşliğinde saat 21.00 sıralarında çilingirle kapısı açılarak girilen evde Büçkün’ün cesediyle karşılaşıldı.

Polis ve sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede kalp rahatsızlığı bulunan şahsın, yaklaşık 1 hafta önce öldüğü ihtimali üzerinde duruldu.

Apartman sakinleri 1 hafta önce apartmanda yayılan koku üzerine çatı katı ve havalandırma boşluğunu kireçlediklerini söylediler.

Olay yerinde yapılan incelemeden sonra cenaze otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com