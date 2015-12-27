59 Şüpheli Yakalandı

Emniyet Müdürlüğü, son bir hafta içerisinde çeşitli suçlara karışan ya da daha önce karıştıkları suçlar nedeniyle aranan 59 şüphelinin yakalanarak adli makamlara teslim edildiğini açıkladı.

Emniyet Müdürlüğü’nün konuya ilişkin açıklaması şöyle:

“İşlemiş oldukları suçlardan dolayı haklarında adli işlem yapılan ve mahkemeler tarafından hüküm verilen şahısların yakalama emri ve Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında yakalama müzekkereleri çıkartılan şahıslardan 59 kişi Asayiş Şube Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz tarafından yakalanarak adli mercilere teslim edilmiştir.

* 5607 SKM suçundan Şükrü T.

* 6136 SKM suçundan Seyfullah T

* 6284 SKM suçundan Ferhat D.

* Alkol ve Uyuşturucu Etkisi Altında Araç Kullanmak suçundan Yusuf A.

* Başkasına Ait Kimlik Bulundurmak suçundan Mehmet Y.

* Basit Yaralama suçundan Hasan P. Ali G. Mesut Y. Ferhat Y. Ferhat K. Abuzer C. Erkan O. Mehmet B. : 8

* Bıçakla Kasten Yaralama suçundan Ferit A. Kemal A. Berkan G. Derviş Yunus Ü. Ömer D. :5

* Borçlunun Ödeme Şartını İhlali suçundan Mehmet Bülent Ç. Necmettin Ç. Hüseyin B. : 3

* Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı suçundan Ersin K.

* Dolandırıcılık suçundan Turan Ç. Bedrettin P. : 2

* Elde Üstte Taşınan Eşyayı Özel Beceriyle Hırsızlık Yakup A.

* Evi Terk Eden Çocuğu Ailesini Veya Yetkili Makamları Durumundan Haberdar Etmeksizin Yanında Tutmak suçundan Gülay Ö. Tuncay Ö.. : 2

* Fuhşa Yer Temin Etmek suçundan Hanife U.

* Hakaret suçundan Hakan A. Yavuz K. Şahin K. Salem A. Ömer Faruk O. : 5

* Hırsızlık suçundan Süleyman Ç. Ünal K. : 2

* Hizmet Nedeniyle Güveni Kötüye Kullanma suçundan Kader Ü.

* Hükümlü ve Tutuklunun Kaçması suçundan Yunus Emre B.

* İş Yerinden Hırsızlık suçundan İbrahim D. Savaş D.. : 2

* Kilitlenmek Suretiyle Muhafaza Altına Alınan Eşya Hakkında hırsızlık suçundan Haci B.

* Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Kabul Etmek suçundan Musa A.

* Mala Zarar Verme suçundan Aşur U.

* Nitelikli Olarak Konut Dokunulmazlığını İhlal Etmek suçundan Erdal U.

* Nitelikli Yağma suçundan Hüseyin E.

* Oto Hırsızlığı suçundan Fatih Z. Murat Ö.. : 2

* Silahla Yağma suçundan Ferit A.

* Suç Uydurma suçundan Ümit A.

* Taksirle Ölüme Neden Olma suçundan İlker S. Ali V. : 2

* Tehdit suçundan Bülent Kadir C. Gökmen G. Cumali D. Tamer Ö. Hasan Ö. Vedat K. Ramazan K. : 7

* Yaralama suçundan Nihat Ş. Mikail K. : 2″