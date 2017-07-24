6 Ayda 1245 Araç Trafikten Men

Emniyet Müdürlüğü, Malatya’da yapılan trafik denetimleri ile ilgili bilgi verdi.

Müdürlük açıklamasında, son 6 ayda çeşitli kural ihlalleri nedeniyle bin 245 aracın trafikten men edildiği, son 3 ayda 4 bin 023 motosikletin denetlendiği ve yine bunlardan 177’sinin trafikten men edildiği belirtildi.

Açıklama şöyle:

“İlimiz genelinde yaz aylarının gelmesiyle beraber artan motosiklet ve motorlu bisiklet kullanımı sonucunda trafik kurallarına uyma seviyesini en üst düzeye çıkarmak amacıyla Trafik Denetleme Şube Müdürlüğümüz ekiplerince motosiklet kullanıcıları üzerinde yapılan denetimlerde;

• Son 3(üç) aylık zaman diliminde 4023 motosiklet kontrol edilmiş 402 adet sürücü ve araç sahibine 105 adet 78/1-B(kask kullanmamak), 42 adet 39/2 (yetersiz sürücü belgesi ile araç kullanmak), 58 adet 36/3-A(sürücü belgesiz araç kullanmak/kullandırmak) ve 326 adet diğer maddelerden olmak üzere toplam 550 maddeden cezai işlem uygulanmıştır. 177 motosiklet trafikten men edilerek yediemin otoparklara çekilmiştir.

• Ayrıca son 6 ay içerisinde yapılan denetimlerde standart dışı egzoz kullanarak çevreye rahatsızlık veren 59 araç ve motosiklet sürücüsü hakkında cezai işlem uygulanmıştır.

• 2017 yılında yapılan tüm denetimlerde çeşitli kural ihlalleri sebebiyle 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve Karayolları Trafik Yönetmeliği kapsamında (abartı egzoz, filmli cam, sigorta, muayene, yetki belgesiz taşımacılık vs) 1245 araç trafikten men edilerek yediemin otoparklara çekilmiştir.”

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