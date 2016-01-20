6 Bin Öğrenciye Karne Hediyesi Sinema

“2.Yeşilyurt Kitap Yurdu” projesi kapsamında öğrencilerin sosyalleşmeleri ve çeşitli aktivitelerin içinde yer almalarını sağlamak için toplam 6.000 öğrenci sinemaya götürülecek.

Türkiye’nin önde gelen yazar ve fikir adamlarının katılımıyla her sene daha geniş kesime yayılan, okullardaki söyleşiler ve Halka Açık Konferanslarla sanat-kültür dünyasının dikkatini çeken “Yeşilyurt Kitap Yurdu” projesi çerçevesinde organize edilen ve Yeşil Sinema’nın destek verdiği etkinliğin ilki gerçekleştirildi. Yeşilyurt İlçe Kaymakamı Nesim Babahanoğlu, Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Haydar Şahin, Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemal Kalay, Öğretmenler ve bazı veliler öğrencilerle birlikte Yeşil Sinemaya gittiler.

Yeşilyurt İlçe sınırları içerisindeki okullarda eğitim gören altı bin öğrenciyi kapsayan ve beş gün sürecek olan sinema etkinliğine dahil edilen 1.500 öğrenci film izleyerek eğlenceli vakit geçirdi.

6.000 ÖĞRENCİ SİNEMAYA GÖTÜRÜLECEK”

Yeşilyurt İlçe Kaymakamı Nesim Babahanoğlu, çocuklara karne hediyesi olarak sinemaya getirdiklerini söyledi.

Babahanoğlu,” Yeşilyurt Kitap Yurdu projesinin bir parçası olan bu etkinlikte ilkokul bir, iki ve üçüncü sınıflarda okuyan çocuklarımızla ana okula giden minik yavrularımızın dahil edilmesiyle yaklaşık altı bin çocuğumuzu karne hediye olarak sinemaya getiriyoruz. Bu etkinlik sayesinde çocuklarımız sinema ile buluşmuş olacak. Projenin uygulanmasında emeği geçen SODES’ten sorumlu Vali Yardımcısı Ömer Dağdeviren ve Yeşilyurt Belediyesine teşekkür ediyoruz” dedi.

“PROJESİNİN KÜLTÜREL BOYUTUNU DAHA ÜST SEVİYEYE ÇIKARTMAYA ÇALIŞIYORUZ”

Malatya’nın kültürel hayatına renklilik getiren “Yeşilyurt Kitap Yurdu” projesinin kültürel boyutunu daha üst seviyeye çıkartmaya çalıştıklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Haydar Şahin ise, “Kitap Yurdu projemiz kapsamında çocuklarımızı karne hediyesi olarak sinemaya getiriyoruz. İlçe sınırlarımız içinde eğitim gören altı bin öğrencimizi kapsayan ve beş gün sürecek olan etkinliğimizde çocuklarımız güzel vakit geçirecekler” dedi.

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