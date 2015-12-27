6 El Ateş Etti, Vurdu, Kaçtı
Gazi İlkokulu önünde silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı. Saldırgan olaydan sonra kaçtı.
Olay, Perşembe gecesi 21.30 sıralarında Atatürk (Kışla) Caddesi Gazi İlkokulu önünde meydana geldi. Henüz sebebi bilinmeyen olayda kimliği belirlenemeyen saldırgan, F.D. adlı şahısı tabanca ile ateş açarak ayağının topuk kısmından yaraladı.
Toplam 6 el ateş açtığı belirlenen saldırgan olaydan sonra kayıplara karışırken, yaralı ise ambulans ile Malatya Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralı şahısın hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.
Polis ekipleri kaçan saldırganı arıyor.
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