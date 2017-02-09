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Malatya Haber -

6. Kattan Düştü, Hastane Yolunda Öldü

6. Kattan Düştü, Hastane Yolunda Öldü
  • 09.02.2017
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Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde 6 katlı binanın çatısından düşen kişi hayatını kaybetti.

Olay, Doğanşehir ilçesi Cumhuriyet Caddesi’nde yaşandı. İddiaya göre, evine internet kablosu çekmek için 6 katlı apartmanın çatısına çıkan 23 yaşındaki Mikail Akçadal, dengesini kaybedince çatıdan aşağıya düştü. 6 katlı binadan beton zemine düşerek ağır yaralanan genç olay yerine çağrılan ambulansla Doğanşehir Devlet Hastanesine kaldırılırken yolda hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden gencin yaklaşık 4 yıl önce de bir trafik kazası geçirdiği ve kaza sonrası bir ayağının kesildiği öğrenilirken olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

iha

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