6 Kırsal Mahalleye Kanalizasyon Hattı

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü muhtelif mahalleler kanalizasyon hattı çalışmaları kapsamında; 6 kırsal mahallede (köyde) 3.800 metrelik kanalizasyon hattı çalışması gerçekleştirdi.

Yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Genel Müdür Doç. Dr. Özgür Özdemir, “Büyükşehir süreciyle beraber şehrimiz ve insanımız için çalışıyoruz. Malatya’mızın altyapı geleceği için projeler hazırlayıp hayata geçiriyoruz. Muhtelif mahalleler kanalizasyon hattı yatırımlarımız kapsamında; Hanardı, Karahan, İstasyon, Sütlüce, Başpınar, Alişar Mahallesi’nde 3.800 metrelik kanalizasyon hattı çalışmalarımızı tamamladık. Bu 6 mahallede toplam 87 adet parsel bacası çalışması gerçekleştirdik. Muhtelif mahalleler kanalizasyon hattı çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. İçmesuyu kadar kanalizasyon altyapısında önemlidir. Kullanım sonucu oluşan kirli suların doğru bir şekilde yönetilmesi gerekiyor. Şehrimizin kanalizasyon ağını yenileyerek oluşabilecek sorunları ortadan kaldırıyoruz. Çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz.” dedi.

Bülten- malatyahaber.com