6. Kitap Fuarı Açılıyor

6. Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı 5 Mayıs Cuma günü saat 17.00’de kapılarını kitapseverlere açıyor.

Malatya Valiliği ve Malatya Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle, Kültür AŞ tarafından organize edilen ve 14 Mayıs 2017 tarihine kadar açık kalacak olan 6. Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı Büyükşehir Belediye binası arkasında açılacak. 300 yazar ve 360 yayınevinin katılacağı fuar boyunca söyleşi, konferans ve kültürel etkinlikler yapılacak. Ayrıca fuara katılan 120 yazar ise okullarda öğrencilerle buluşacak.

Çakır: Türkiye’nin sayılı kitap fuarlarından biri

Kitap Fuarı nedeniyle bir değerlendirmede bulunan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır; herkesi fuara davet etti. Başkan Çakır, “Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak yıl boyunca bir düzine ulusal fuar düzenliyoruz. Ancak, Kitap Fuarımızın bizim için çok önemli bir yeri var. Fuarımız şu anda Türkiye’nin sayılı iki üç fuarından biri haline geldi. Dolayısıyla her geçen yıl ilgi daha da artıyor. Gösterilen yoğun ilgi nedeniyle de bu yıl fuar alanımızı daha da büyüterek, 11 bin metrekareye çıkardık.

6.Malatya Fuarı’na birbirinden değerli 300 yazarımız ve 360 yayınevimiz katılacak. 120 yazarımız da fuar boyunca farklı okullarda öğrencilerimizle buluşacak. Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da Malatya’nın yanı sıra bölge illerden de kitap fuarımıza ciddi katılım bekliyoruz” dedi.

Ana tema: 15 Temmuz Şehitleri

Başkan Çakır, bu yılki fuarın ana temasının 15 Temmuz Şehitleri olduğunu belirterek, fuara 15 Temmuz şehitlerinin yakınlarını da davet ettiklerini söyledi. Çakır, fuar boyunca gerçekleşecek söyleşi ve etkinliklerde 15 Temmuz darbe girişimi konularının ele alınacağını belirterek, bu yılki kitap fuarı onur konuğunun Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Onursal Başkanı Mehmet Doğan’ın olduğunu ifade etti.

Çakır, 6. Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı etkinlikleri kapsamında bu yıl “15 Temmuz Süreci” Fotoğraf yarışması, resim, müzik, tiyatro ve bisiklet turu gibi kültürel ve sanatsal etkinliklere de yer verdiklerini belirtti.

Çakır, 5 Mayıs Cuma günü açılışı gerçekleşecek olan fuara, tüm Malatyalıları ve kitapseverleri beklediklerini ifade etti.

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