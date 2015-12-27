6 Köyde Çekirge İstilası
Malatya’nın Pütürge ilçesine bağlı 6 köyde çekirge istilasına karşı ilaçlama mücadelesi yürütülüyor.
Alınan bilgilere göre, Pütürge ilçesine bağlı Çığırlı, Aktarla, Bölükkaya, Tatlıcak, Gündeğer ve Yediyol köylerinde meydana gelen çekirge istilasına karşı İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından ilaçlama çalışmalarına başlanıldı.
Köylüler İlçe Tarım Müdürlüğü personeli denetiminde ilaçlama çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyorlar.
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