6 Milyon TL’lik Ödeme İddiası Var, Belgesi Yok!.

Malatya’da FETÖ/PDY ilişkisi nedeniyle kapatılan 2 vakfın hesaplarının incelenmesinde, burs olarak verildiği öne sürülen 5 milyon 994 bin TL’nin belgesi bulunamadı..

FETÖ/PDY Terör Örgütüne üyeliği, mensubiyeti, iltisaki veya irtibatı olduğu iddiasıyla Malatya’da kapatılan vakıflar arasında yer alan Battalgazi Eğitim Vakfı ve Saadet Eğitim Vakfı, Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü Rehberlik ve Teftiş Başkanlığınca görevlendirilen Başmüfettiş tarafından incelenerek her vakıf için ayrı ayrı rapor hazırlandı. Ancak her iki vakfında burs gideri olarak gösterdiği rakamların kimlere verildiği bilinmezken, banka hesap ekstrelerinde burs ödemelerine rastlanılmadığı rapor edildi ve 5 yıllık süreçte bursiyer gideri olarak gösterilen 5 milyon 994 bin TL’nin (eski parayla 5 trilyon 994 milyar liranın) o dönemki vakıf yöneticilerinden tahsil edilmesi istendi.

YAKLAŞIK 6 MİLYON TL BURSUN KİME VERİLDİĞİ BELİRSİZ…

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü Rehberlik ve Teftiş Başkanlığınca görevlendirilen Başmüfettiş tarafından Malatya’da incelenen vakıflara ilişkin raporlarda, FETÖ’den dolayı kapatılan Battalgazi Eğitim Vakfı ve Saadet Eğitim Vakfı’nın kayıtlarında gösterilen burs giderleri hakkında ilginç detaylara da yer verildi.

Buna göre, Battalgazi Eğitim Vakfı’nın 2010-2015 döneminde verdiğini gösterdiği 4 milyon 874 bin 300 TL ile Saadet Eğitim Vakfı’nın yine 2010-2015 döneminde verdiğini gösterdiği 1 milyon 119 bin 700 TL.’nin vakıf kayıtlarında kimlere verildiğini belirten liste ile banka hesap ekstresinde görünmemesi üzerine her iki vakfında yöneticiliğini yapanlardan tahsil edilmesi gerektiği rapor edildi.

“LİSTELERİ VE BANKA TALİMATLARINI KAYBETTİK” CEVABI VERİLDİ

Vakıflar Genel Müdürlüğü Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı’nın 26 Ağustos 2016 tarihli Başmüfettiş B.K.’nin imzasını taşıyan raporda “Battalgazi Eğitim Vakfı’nın kayıtlarında, 2010 yılında 291 bin 200 TL, 2011 yılında 649 bin 100 TL, 2012 yılında 1 milyon 230 bin TL, 2013 yılında 1 milyon 260 bin TL, 2014 yılında 901 bin 600 TL ve 2015 yılında ise 542 bin 400 TL kasadan burs ödemesi yaptığı” ve 5 yıllık süreçteki toplam bursiyer giderinin 4 milyon 874 bin 300 TL. olduğu kaydedildi.

Rapora göre; incelemeyi yapan Başmüfettiş, burs gideri olarak yapılan ödemelerin ekinde “Bursiyer listesi” olmaması üzerine vakıf yöneticilerinden 6 Mayıs 2016 tarihinde, bursiyerlere ait dosyaları, bursiyerlere yapılan ödemeleri gösterir listeyi ve bankaya gönderilen talimat yazılarını istedi.

Battalgazi Eğitim Vakfı yönetimi ise başmüfettişe gönderdiği cevapta, burs verilenlere ait dosyalar, yapılan ödemeleri gösterir liste, bankaya verilen talimat yazılarının kayıp olduğunu ve bununla ilgili olarak mahkemeye zayi belgesi için 6 Mayıs 2016 tarihinde başvurulduğunu bildirdi.

BANKA HESABINDA “BURS ÖDEMESİ” YOK..

Raporda yer alan bilgilere göre; bu cevap üzerine Vakıflar Genel Müdürlüğü Başmüfettişi vakıf hesabının bulunduğu Bank Asya Malatya Şubesi’nden 1 Ocak 2010 ile 31 Aralık 2015 tarih aralığında yapılan işlemlerin gönderilmesini istedi. Bank Asya Şubesi tarafından gönderilen hesap ekstrelerinin incelemesi sonucunda “Burs ödemesi bulunmamaktadır” sonucuna varıldı.

“BURS GİDERLERİ BELGELENDİRİLEMEDİ, YÖNETİMDEN TAHSİL EDİNSİN”

Rapordaki “burs giderleri ile ilgili bölüm” de şöyle deniliyor:

“Burs ödemeleri ile ilgili olarak; Vakfın 2010 yılında 291.200 TL., 2011 yılında 649.100 TL., 2010 yılında 1.230.000 TL., 2013 yılında 1.260.00 TL., 2014 yılında 901.600 TL., 2015 yılında 542.400 TL., öğrenci bursu verdiğinin hesaplarda görülmesi üzerine bursiyerlere ait dosyalar, bursiyerlere ait ödemeleri gösterir liste, bankaya yazılan talimat yazıları, Vakıflar Yönetmenliğinin 127. Maddesi uyarınca istenmesine rağmen her hangi bir belge verilmemesi nedeniyle; 2010 yılında 291.200 TL., 2011 yılında 649.100 TL., 2012 yılında 1.230.000 TL., 2013 yılında 1.260.000 TL., burs ödendiği kayıtlarda gösterilmesine rağmen belgelendirilmeyen bu yıllarda vakıf yönetiminde bulunan Suat Sarın, Abdurrahman Kaplan, Ahmet Özer, Cemal Soysal, Fahrettin Uytun, Hüseyin Gültek ve Sait Sürmeli, 2015 yılında ödenen 542.400 TL.’nin bu yıl yönetim kurulunda bulunan Fahrettin Uytun, Ramazan Kılıçkol, Cemal Soysal, Hüseyin Gültek, İbrahim Top, İzzettin Gökbulut ve Mustafa Gelir, doğacak yasal faizi ile beraber müştereken ve müteselsilen tahsili ve vakfa irat kaydının yapılması gerektiği sonuç ve kanaatine varılmıştır.”

“BANKA TALİMAT YAZILARI KAYBEDİLDİ” DENDİ, BANKA HESABINDAN DA ÇIKMADI..

Vakıflar Genel Müdürlüğü Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı’nın Malatya’da kurulu iken FETÖ’den dolayı kapatılan Saadet Eğitim Vakfı ile ilgili Başmüfettiş B.K.’nin imzasını taşıyan raporunda ise, öğrencilere burs ödemeleri ile ilgili olarak, “2010 yılında 95 bin TL., 2011 yılında 216 bin 800 TL., 2012 yılında 327 bin 900 TL., 2013 yılında 300 bin TL., 2014 yılında ise 180 bin TL. olmak üzere toplam 1 milyon 119 bin 700 TL.’nin kasa hesabından ödendiği Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebir’den takip edilmiştir. Vakıftan 06.05.2015 gün ve 21-27/027 sayılı yazımızla bursiyerlere ait dosyalar, bursiyerlere yapılan ödemeleri gösterir liste, varsa banka talimatları, bunun yanında üye kayıt defteri ve kirada bulunan gayrimenkullerin listesi istenmiştir. Vakıftan alınan 13.05.2016 gün ve 2016/04 sayılı cevapta üye kayıt defteri tutulmadığı, ayrıca vakıfların yönetmenliğinin 51. Maddesi uyarınca da vakıfların tutmak zorunda oldukları defterler arasında sayılmadığı, bursiyerlere ait dosyalar, bursiyer listeleri, bankaya verilen talimat yazılarının kayıp olduğu, bununla ilgili mahkemeye zayi belgesi için başvurulduğu, gazeteye ilan verildiği ifade edilmiştir. Vakfın Bank Asya Malatya Şubesindeki hesabından 2010-2015 döneminden her hangi bir burs ödemesi yapılmadığı anlaşılmaktadır.” ifadeleri yer aldı.

SADECE BURS GİDERLERİNE AİT BELGELER KAYBOLMUŞ…

Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün Saadet Eğitim Vakfı ile ilgili raporundaki burs giderleri ile ilgili bölüm de ayrıca şu ifadelere de yer verildi:

“Burs ödemelerinin kimlere yapıldığının vakıfca belgelendirilmemesi, tespitimize göre vakıf 2010, 2011, 2012, 2013 ve 2014 yıllarında burs ödemelerini kasa hesabından nakit olarak ödemiş gözükmektedir. Bu durum vakfın ilgili yıllara ait yevmiye defterleri ile defter-i kebirlerinde açıkça gözükmektedir. Vakfın yazımıza verdiği 19.05.2016 gün ve 2016/04 sayılı cevapta bankaya bankaya yazılan talimat yazılarında kayıp olduğunu ifade edilmesine rağmen banka hesabından burs ödemesi yapılmamıştır. Yevmiye maddesi ile yapılan işlemlerle ilgili belgeler mahsup fişinin arkasına eklenir veya doğrudan dosyasına takılır. Vakıf da bu yolu izlemekte olup burs ödemeleri dışındaki diğer işlemlere ait belgeler (Fatura, fiş, makbuz vb.) ilgili yıl dosyalarında mahsup fişine ekli olarak bulundurulduğu müfettişliğimizce tespit edilmiştir. Sadece bursiyerlere ait ödemeleri gösterir listenin mahsup fişinin arkasından çıkarılmasının izahının bulunmadığı açıktır. Taşınma sırasında bütün evrak arasında sadece (varsa şayet) bursiyerlere ait bilgilerin kayıp olması ayrıca izaha muhtaçtır.”

BELGELENDİRİLMEYEN PARA VAKIF YÖNETİMİNDEN İSTENECEK

Saadet Eğitim Vakfı’nın 2010-2015 dönemine ilişkin denetim sonucunda verildiği vakfı kayıtlarında gösterilen ancak ödeme listesi ve banka ödeme kaydı bulunmayan ve ödeme yapıldığına ilişkin belgelendirilemeyen 1 milyon 119 bin 700 TL’nin, o dönemki vakıf yöneticileri olan Mehmet Akçin, Yavuz Soysal ve Abdullah Ergin’den müştereken ve müteselsilen yasal faizi ile birlikte tahsil edilmesi gerektiği kaydedildi.

Burhan KARADUMAN, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com