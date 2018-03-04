“6 Puanlık Bir Maç, Hatta Daha Fazlası.. Muhteşem”

Deplasmanda Atiker Konyaspor’u 1-0 yenerek altın değerinde 3 puan alan Evkur Yeni Malatyaspor’un Teknik Direktörü Erol Bulut, “Bugün buradan 3 puan almamız muhteşem oldu” dedi.

Maç sonu Konya Büyükşehir Stadyumu’nda düzenlen basın toplantısında konuşan Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, “Bugün bizim için gerçekten çok önemli olan bir maç. 6 puanlık bir maç hatta ondan daha fazlası. Bugün buradan 3 puan almamız muhteşem oldu, 1 puanla da mutlu olabilirdik. Sonuçta Konyaspor karşısında birkaç hafta önce oynan Beşiktaş gibi büyük takımları zorladı. Bu takım Avrupa liginde çok iyi işler yaptığını unutmayalım. Gerçekten bireysel anlamda iyi futbolculara karşı futbol oynadık. Ama bizim iyi yaptığımız taraf defansla birlikte iyi defans yaptık, kompakt durduk. İstediğimiz oyunu burada sergiledik. İyi çıkışlar yaptık. Ama sadece hücum anlamında ilk yarı ve ikinci yarının ilk bölümünde çok bireysel pas hataları yaptık. Bunu geliştirmemiz gerekiyor. Ama aldığımız 3 puandan dolayı mutluyuz. Futbolcularımı tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

KONYA CEPHESİ

Evkur Yeni Malatyaspor’a kendi evinde 1-0 yenilen Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, “Kafayı öne eğmeye gerek yok, mücadeleye devam etmek zorunda Konyapsor” dedi.

Maç sonu Konya Büyükşehir Stadyumu’nda düzenlen basın toplantısında Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, “Tabii maçı kaybetmek üzüntü verici onu söyleyeyim. Çok enteresan bir maç aslında iyi savunma yapan bir takıma karşı oynayacağımızı biliyorduk, öyle oldu. Ama ona rağmen maçın başında maçın ikinci yarısında iki tane Jahovic, iki tane Eto ile net pozisyona girdik ki aslında çok doğru adamlara geldi. Ama maalesef bunu başaramadık, golü bulamadık. Oyunun akışında tabii ikinci yarıda zaman zaman riskler, kreatif oyuncular oyuna alarak en önde deforme yapabilir miyiz? Topu iletebilir miyiz? Düşüncesine girdik. Ama maalesef beklediğimiz bu üretkenliği sağlayamadık, sahaya yansıtamadık. Rakip iyi savunma yapan zaman zamanda ki özellikle 75. dakikadan sonra gol olmaması biraz direnç hayal kırıklığını yukarı çıkardı. Aklımızın ucundan geçmezken berabere bitebilir miyiz? diye düşünürken çok acayip bir gol yedik” dedi.

Bu psikolojide futbol oynamanın kolay olmadığını söyleyen Teknik Direktör Özdilek, “Ama iyi futbolcular, iyi oyuncular bu tür psikolojisi zor ortamlarda bile performansın en iyisini vermek zorundalar. Geldiğim günden beri ilk defa bu kadar kendimizi aleyhimizde üretken olmadığımız ayaklarımızın çok üretken olmadığı, gitmediği bir müsabaka oynadık. Tabii moral olarak üzüldük biraz da bu tür travma yaratabilir mi? Ona bakacağız. Ama 10 hafta var. 10 hafta içerisinde bunun içinden çıkabilecek kalkabilecek bir gücü var Konyaspor’un hep bunu söylüyorum. Futbol şehri Konyaspor ne bu ortamı ne bu taraftarı ne yönetim ne oyuncular hiçbiri hak etmiyor ama futbolun doğasında bu tür günler var. Burada önemli olan birlik olabilmek bence Konyaspor’u ayağa kaldıracak olan ana temel nokta burası. Birçok şeyler yazılıyor, çiziliyor, dolayısıyla insanların bazı şeyleri bir kenara bırakıp bu takımı daha iyi hale getirebilmek için birlik için olmaları lazım. Tabii bugün kaybettiğimiz için üzgünüz. Ama kafayı öne eğmeye gerek yok mücadeleye devam etmek zorunda Konyapsor” ifadelerini kullandı.

Konya- iha, AA

FOTOĞRAF: Her iki takımın teknik direktörleri maçtan önce ve maç sırasında