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Malatya Haber -

“6 Puanlık Bir Maç, Hatta Daha Fazlası.. Muhteşem”

“6 Puanlık Bir Maç, Hatta Daha Fazlası.. Muhteşem”
  • 04.03.2018
  • 46

Deplasmanda Atiker Konyaspor’u 1-0 yenerek altın değerinde 3 puan alan Evkur Yeni Malatyaspor’un Teknik Direktörü Erol Bulut, “Bugün buradan 3 puan almamız muhteşem oldu” dedi.

Maç sonu Konya Büyükşehir Stadyumu’nda düzenlen basın toplantısında konuşan Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, “Bugün bizim için gerçekten çok önemli olan bir maç. 6 puanlık bir maç hatta ondan daha fazlası. Bugün buradan 3 puan almamız muhteşem oldu, 1 puanla da mutlu olabilirdik. Sonuçta Konyaspor karşısında birkaç hafta önce oynan Beşiktaş gibi büyük takımları zorladı. Bu takım Avrupa liginde çok iyi işler yaptığını unutmayalım. Gerçekten bireysel anlamda iyi futbolculara karşı futbol oynadık. Ama bizim iyi yaptığımız taraf defansla birlikte iyi defans yaptık, kompakt durduk. İstediğimiz oyunu burada sergiledik. İyi çıkışlar yaptık. Ama sadece hücum anlamında ilk yarı ve ikinci yarının ilk bölümünde çok bireysel pas hataları yaptık. Bunu geliştirmemiz gerekiyor. Ama aldığımız 3 puandan dolayı mutluyuz. Futbolcularımı tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

KONYA CEPHESİ

Evkur Yeni Malatyaspor’a kendi evinde 1-0 yenilen Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, “Kafayı öne eğmeye gerek yok, mücadeleye devam etmek zorunda Konyapsor” dedi.

Maç sonu Konya Büyükşehir Stadyumu’nda düzenlen basın toplantısında Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, “Tabii maçı kaybetmek üzüntü verici onu söyleyeyim. Çok enteresan bir maç aslında iyi savunma yapan bir takıma karşı oynayacağımızı biliyorduk, öyle oldu. Ama ona rağmen maçın başında maçın ikinci yarısında iki tane Jahovic, iki tane Eto ile net pozisyona girdik ki aslında çok doğru adamlara geldi. Ama maalesef bunu başaramadık, golü bulamadık. Oyunun akışında tabii ikinci yarıda zaman zaman riskler, kreatif oyuncular oyuna alarak en önde deforme yapabilir miyiz? Topu iletebilir miyiz? Düşüncesine girdik. Ama maalesef beklediğimiz bu üretkenliği sağlayamadık, sahaya yansıtamadık. Rakip iyi savunma yapan zaman zamanda ki özellikle 75. dakikadan sonra gol olmaması biraz direnç hayal kırıklığını yukarı çıkardı. Aklımızın ucundan geçmezken berabere bitebilir miyiz? diye düşünürken çok acayip bir gol yedik” dedi.

Bu psikolojide futbol oynamanın kolay olmadığını söyleyen Teknik Direktör Özdilek, “Ama iyi futbolcular, iyi oyuncular bu tür psikolojisi zor ortamlarda bile performansın en iyisini vermek zorundalar. Geldiğim günden beri ilk defa bu kadar kendimizi aleyhimizde üretken olmadığımız ayaklarımızın çok üretken olmadığı, gitmediği bir müsabaka oynadık. Tabii moral olarak üzüldük biraz da bu tür travma yaratabilir mi? Ona bakacağız. Ama 10 hafta var. 10 hafta içerisinde bunun içinden çıkabilecek kalkabilecek bir gücü var Konyaspor’un hep bunu söylüyorum. Futbol şehri Konyaspor ne bu ortamı ne bu taraftarı ne yönetim ne oyuncular hiçbiri hak etmiyor ama futbolun doğasında bu tür günler var. Burada önemli olan birlik olabilmek bence Konyaspor’u ayağa kaldıracak olan ana temel nokta burası. Birçok şeyler yazılıyor, çiziliyor, dolayısıyla insanların bazı şeyleri bir kenara bırakıp bu takımı daha iyi hale getirebilmek için birlik için olmaları lazım. Tabii bugün kaybettiğimiz için üzgünüz. Ama kafayı öne eğmeye gerek yok mücadeleye devam etmek zorunda Konyapsor” ifadelerini kullandı.

Konya- iha, AA

FOTOĞRAF: Her iki takımın teknik direktörleri maçtan önce ve maç sırasında

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Yorumlar
  1. Edip üstünol dedi ki:
    6 Mart 2018, 17:08

    Bir Malatyalı olarak Onur ve gurur kaynağı, başarıların devamını dilerim, Malatya, Malatya bulunmaz eşin, gönülleri coşturan aynalı güneşim kayısı başkenti malatyam.

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  2. vahap dedi ki:
    6 Mart 2018, 16:29

    Allahına Kurban Malatya 🙂

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  3. Mahmut dedi ki:
    6 Mart 2018, 02:09

    Rusen Uçar a katılmamak mümkün değil heleki önümuzde ki fb macı ile ilgili acıklanan bilet fiyatlarından sonra bu baskan yönetim yatıp kalkıp erol buluta ve başaksehirden gelen anlayışla ligde tutunmalarına dua etsinler

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  4. eray dedi ki:
    5 Mart 2018, 21:22

    çok bilgili efendi hocamız var, çok bilmiş yönetimimiz irfan buz gibi bunuda harcamaz inşallah

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  5. aslan dedi ki:
    5 Mart 2018, 16:11

    3 teknik direktör gönderdik. Ersun hoca Tudor ve Mehmet özdilek. sıra 4. de Aykut kocaman. 🙂

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  6. Yakup dedi ki:
    5 Mart 2018, 13:37

    Büyüksün hocam

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  7. Ahmet has dedi ki:
    5 Mart 2018, 12:33

    Anlatmaya gerek yok gürüyorsunuz tebrikler malatyam

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  8. ömer dedi ki:
    5 Mart 2018, 11:32

    44 puanla ligi bitirelim 🙂
    tek kelimeyle Erol hocaya helal olsun.
    “bir teknik direktör bir takımın çehresini nasıl değiştirir” sorusuna kitap yazıp cevap verdi.

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  9. Mehmet dedi ki:
    5 Mart 2018, 11:15

    Malatya 5.olursa UEFA kupasına gideceltir.

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  10. ANKARADAKİ DRİJANLI dedi ki:
    5 Mart 2018, 11:11

    oteritelerin hesaba katmadığı doğunun kaplanı.adı EROL BULUT HOCA

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  11. Selami dedi ki:
    5 Mart 2018, 11:09

    Hedef 50 puan

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  12. karamurat dedi ki:
    5 Mart 2018, 09:41

    selamunaleyküm erol hoca ve saygıdeğer malatyaspor lufutbolcu arkadaşlar öncelikle ayaklarınıza emeğinize sağlıksayın yöneticiler erol hocaya sahip çıkalım tam yetki verinki seneye inşallah üst sıralara oynayalım fener maçında stadı dolduralım saygın malatyaspor taraftarı nasıl olur gösterelim tüm türkiyeye şehitlerimizede Allahtan rahmet diliyorum gazilerimizede acil şifalar NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE ALLAHA EMANET OLUN

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  13. Kılıçarslan dedi ki:
    5 Mart 2018, 09:35

    Birbirimizi eleştirmekten vaz geçin,bakın takım mutlu,futbolcular mutlu,Malatya Mutlu bundan tad alın,bir tek giba isimli futbolcunun çok çalışması lazım,ayıp düştüğü durum kendine ve bize yakışmadı……………..çok gülünç oldu………….

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  14. 44malatya dedi ki:
    5 Mart 2018, 09:31

    Hocam.ve.oyuncular.sira.fener.macinda.yener
    Seniz.fenerin.superlikte.sonu.olur.turkiye.sizleri
    Tebrik.eder.sizlere.guveniyoruz.sizlerde.bu.guc
    Var

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  15. Mehmet karaaslan dedi ki:
    5 Mart 2018, 08:52

    Hocam iyi ki varsın..takımı iyi toparladınız, sayende bu yıl ligde kaldık..
    Haftaya aynı tarifeden fb ye de yapalım inşh..

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  16. sezai altuntaş dedi ki:
    5 Mart 2018, 02:15

    Tebrikler 44 e de bu yakışırdı devam güzel puanlar almaya saygılarımla sezai altuntaş

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  17. Darendeli dedi ki:
    5 Mart 2018, 00:02

    Erol Hocanın hakkını teslim etmek lazım tebrikler hocam görünmez bir el sanki yardım ediyor takıma ve sana selamlar hocam

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  18. metin dedi ki:
    4 Mart 2018, 23:25

    Dikkat ediyorum hoca olsun futbolcular olsun Malatyasporu çok sahiplenmişler sanki Malatyalı gibi canla başla oynayıp mutlu oluyorlar hepsinin gözlerinde o sevdayı görmek ayrı bir mutluluk.Helal olsun hepinize

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    1. mehmet dedi ki:
      5 Mart 2018, 08:28

      para ve karyier var işin ucunda profesyonellik bu malatyalı olmak başka

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  19. Öz Malatyalı dedi ki:
    4 Mart 2018, 23:04

    malatyaspor için taş üstüne taş koyan herkeşden Allah razı olsun ilk sezondan bence iyi başarı Ruşen gardaşım gereksiz yorumlar yapmıyalım

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  20. Mustafa dedi ki:
    4 Mart 2018, 23:01

    Hocam tebrikler sahada varını yoğunu ortaya koyan oyuncularımızı kutluyorum yönetimin bir an önce Erol hocam ile uzun soluklu bir anlaşma yapmasını temenni ediyorum bu arada bu takımın gerçek kahramanlarından olan boutalipin sözleşmesinin uzatılmasının gerektiğine inanıyorum herkese selamlar

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  21. Malatya kolik dedi ki:
    4 Mart 2018, 22:57

    Hemen hocanın kontratını uzatmak lazım süper hoca defansın kalitesi ortada

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  22. Turgut ÖZMÜŞ dedi ki:
    4 Mart 2018, 22:42

    Başta Erol hoca olmak üzere , Emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler.

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  23. Bülent dedi ki:
    4 Mart 2018, 22:10

    Süper ligdeki abartmıyorum en mütevazi takımı böyle akıllı oynayan bir takım yaptığın için hocam bir Malatyaspor lu olarak sana teşekkür ediyorum,umarım yönetim bir an önce sözleşmenizi uzatır.Karakterli teknik ekip ve futbolcularımızın başarılarının devamını diliyorum.💛❤️

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    1. Turgut ÖZMÜŞ dedi ki:
      4 Mart 2018, 22:41

      Harika bir yorum,helel olsun,Emeğine ve yüreğinize sağlık.

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      1. Bülent dedi ki:
        5 Mart 2018, 14:01

        Teşekkür ederim Turgut bey.

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  24. Metin dedi ki:
    4 Mart 2018, 22:04

    Hoca çok iyi en kısa zamanda hoca ile anlaşma yapacak yönetim gelecek sezon kalması lazım

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  25. Husso dedi ki:
    4 Mart 2018, 21:27

    Demekki önce çok istemek lazım,sonra bunun için çalışmak,maçtaki ise mücadele etmek gerekiyormuş.Konyasporun kadrosuna ve genişliğine bakılırsa,ilk 5 ‘e oynaması lazım.Demmekki bu iş sadece yıldızlarla olmuyor.İşte tüm olay bu.Erol hocamızı ve Futbolcuları candan kutluyorum.Aslında bu Malatyaspor ,Ligin en ucuz kadrosuna sahipken bu başarıyı göstermesi,spor akademilerinde bu yıl bir teze konu olabilir.

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  26. Hakkı dedi ki:
    4 Mart 2018, 21:05

    Eto çıktı Malatya kazandı Özdilek gitti

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  27. Ruşen uçar dedi ki:
    4 Mart 2018, 21:01

    Bu başarı hocanın sporcuların ve delice şehrini seven malatyalılarındır…..asla başkan ve onun anlamsız yönetim degil

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    1. Husso dedi ki:
      4 Mart 2018, 21:29

      Anlamsız yorum yapmışsın.

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    2. Erdem dedi ki:
      4 Mart 2018, 21:44

      Ruşen bey beğendiğin hocayı başkan bu takıma kazandırdı. İlk geldiğinde hepiniz önyargılı davrandınız ve başkanı eleştirdiniz. Bu hocayla olmaz dediniz. Eğer bugün hocayı başarılı buluyorsanız,bu başarıyı Malatya’ya kazandıran Yönetimdir. Ön yargılı davranmayıp, başarılı ve istikrarlı takımı yöneten yönetimide takdir etmeyi bilin.

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    3. Yms dedi ki:
      4 Mart 2018, 23:50

      He he arkadaş he..Bir günde eleştirecek bişey bulamazsanız şaşarım…Siz ve sizin gibi düşünenlere inat bu takım ve yönetim başarılı olmuştur… Sizler üzülsenizde…

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    4. ali sami dedi ki:
      5 Mart 2018, 00:26

      Çok ayıp ediyorsun Ruşen Uçar, bu takımı kuran, bu hocayı iş başına getiren kim. Nedir bu başkan düşmanlığınız.

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  28. Ali dedi ki:
    4 Mart 2018, 20:45

    Erol hocaya tebrikler ilk ismi konuşulduğunda olumsuz düşündüm ancak hepimizi yanılttı tekrar teşekkürler hoca ve yönetime

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  29. Tekin dedi ki:
    4 Mart 2018, 20:45

    Ayaklarınza sağlık. Aslanlar gibi oynadılar.Erol hoca iyiki varsın.

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  30. Engin g dedi ki:
    4 Mart 2018, 20:29

    Haftaya cümbüş var lig başından bu yana en farklı galibiyetimizi fenerbahçeye karşı alacağız

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    1. Şahin dedi ki:
      5 Mart 2018, 01:51

      Hadi İnşaAllah

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  31. BABA dedi ki:
    4 Mart 2018, 20:18

    Tekeden süt sağıyor,Erol Hoca

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    1. Bursalı abbas dedi ki:
      4 Mart 2018, 21:10

      Aynen de öyle

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    2. Cek dedi ki:
      5 Mart 2018, 13:14

      Bir yorum ancak bu kadar kısa ve anlamlı yazılabilirdi.
      Seni seviyoruz baba

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  32. ESER dedi ki:
    4 Mart 2018, 20:12

    Disiplin,disiplin,disiplin,
    Takım ruhu,takım ruhu,takım ruhu
    Sabır,sabır,sabır,
    işte Erol BULUT.
    Hocam teşekkürler….

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  33. Omer dedi ki:
    4 Mart 2018, 19:43

    Yönetim ve sporcuları kutluyorum.sezonun bitmesine 10 hafta kala gösterdiği başarı gurur verici ve takdire sayan. Inaniyorum ki, futbolu siyasetin bir parçası olarak görmediğimiz takdirde uzun yıllar başarıdan başarıya kosariz.

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  34. Metin dedi ki:
    4 Mart 2018, 19:41

    Aynı tarifeyi f, bahçe ye yapalım

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  35. Murat dedi ki:
    4 Mart 2018, 19:15

    Erol hoca ve futbolcularımıza helal olsun
    Sene başından beri Malatya düşer diyenlere kapak olsun bu galibiyet 😬😈😈😈

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  36. Aydın Gökalp dedi ki:
    4 Mart 2018, 19:14

    Hocam tebrikler maşallah basarilarinizin devamını dilerim saygılar Yozgat Sorgun ilçesinden bir Malatyalı Aydın Gökalp

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