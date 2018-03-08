“611 Kişiye 41.8 Milyon TL Kredi Kullandırdık”

Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi (ESKKK) Başkanı Ali Evren ,“2017 yılında “Malatya’da toplam 611 kişiye 41 milyon 880 bin TL kredi kullandırdık” dedi.

ESKKK Başkanı Ali Evren, yaptığı açıklamada son günlerde piyasalarda bir durgunluk olduğunu esnafın kredi talebi biraz artığını bunun en büyük sorununun ise çiftçilerimizin kayısıyı piyasaya getirmemesi, inşaat sektörünün başlamaması ve kış mevsiminde yağışın az olması bunların başında geldiğini ifade ederek “Zeytin Dalı Harekatı’na katılan tüm askerlerimize, polislerimize, korucularımıza başarılar diliyoruz. Rabbim yar ve yardımcıları olsun. Piyasalarda bu günlerde bir durgunluk söz konusu. Esnafın kredi talebi biraz fazlalaştı. Çiftçinin kayısıyı piyasaya getirmesi, inşaat sektörünün başlamaması, kış mevsiminde yağışın az olması bunların başında gelmektedir. Esnaf ve Sanatkarlar olarak nice zor günlerden geçtik. İnşallah bunları da aşacağız. Bir yazar kasanın atılması piyasaları çalkaladı. Kredi faiz oranları yüzde binlere kadar çıktı” şeklinde konuştu.

2017 yılında Malatya’da toplam 949 kişinin 611 kişiye kredi kullandırdıklarını buna karşılık 41 milyon 880 bin TL ödeme yaptıklarını belirterek “ 2017’de esnaf ve sanatkârlarımıza kullandırılan kredi miktarı 41 milyon 880 bin TL’dir. 338 kişi GEME Haciz, KKB ve Kredi notundan dolayı banka kredileri uygun görülmemiştir. Biz bunu sürekli gündeme getiriyoruz bizim bu konuda yetkililerde talebimiz esnaf ve sanatkarın sicilini 2 ayda bir yenilemelerini istiyoruz bunları aşmamız lazım. Eğer esnafın önünü tıkarsak esnaf çalışamaz duruma gelir” diye konuştu

Malatya esnafını kredi kullanmasında Türkiye’de sayılı iller arasına getirdiklerini ifade eden Evren, ”Kooperatif Kredi için bizler esnaflara kredi verilmesi için çalışmalarımız her zaman, her konuda devam etmektedir. Malatya esnafını kredi kullanmasında Türkiye’de sayılı iller arasına getirdik. Hükümetin çıkardığı esnaf ve sanatkarlarımıza 2018 yılı araç ve iş yeri alımı için şu ana kadar araç için 5 milyon 470 bin TL, iş yeri açılması için ise 1 milyon 150 bin TL olarak ödemeler yapılmıştır. İş yeri alacak olan esnaflarımız tapu almadan önce bize müracaat etsinler tabu aldıktan sonra kredi almaları mümkün değil” diye konuştu.

Evren, ayrıca 2018 ilk 3 ay içinde esnaf ve sanatkarlara verilen kredi miktarı 23 milyon 392 bin TL kredi verildi bu da az bir kredi değil.

iha