6’ncı Gruba Düştüler

Malatya Bayanlar Spor Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından düzenlenen Genç Kızlar Türkiye Futbol Şampiyonası’nda 6.Grup’ta mücadele edecek.

Yıldız ve Genç Kızlar kategorilerinde Türkiye şampiyonaları başlıyor. Yıldızlar kategorisinde 92, Gençler kategorisinde ise 110 kulüp şampiyonalarda yer almaya hak kazandı.

Yıldızlar kategorisinde grup müsabakaları, kulüplerin coğrafi dağılımları ile 3 veya 4’er takımdan oluşan toplam 26 grupta, tek devre lig usulüne göre oynanacak. Gruplarında ilk sırayı alan takımlar, 1. Eleme Turu’nda mücadele etmeye hak kazanacak. Yıldız Kızlar Şampiyonası grup müsabakaları 22 – 26 Ocak 2018 tarihleri arasında oynanacak.

Genç Kızlar kategorisinde grup müsabakaları, kulüplerin coğrafi dağılımı ile 3 veya 4’er takımdan toplam 32 grupta tek devreli lig usulüne göre oynanacak. Gruplarını ilk sırada tamamlayan takımlar 1. Eleme Turu’nda mücadele etmeye hak kazanacak. Genç Kızlar Şampiyonası grup müsabakaları 29 Ocak – 2 Şubat 2018 tarihlerinde oynanacak.

Şampiyonalar öncesinde kulüplerin oyuncu listesi göndermelerine gerek yoktur. Yaş aralığına uygun kulübe tescilli tüm sporcular müsabakalarda yer alabilir.

Her iki kategoride grupları belli olmayan takımların kura çekimi 2 Ocak 2018 Salı günü saat 14.00’te yapılacak. Müsabakaların oynanacağı iller ve statlar kura çekimi sonrasında belirlenecek.

BİRİNCİ ELEME TURU GRUPLARI BELLİ OLDU

Genç Kızlar Türkiye Futbol Şampiyonası’nda 1.eleme turu grupları belirlendi. Malatya Bayanlar Spor Kulübü, 6.Gruba düştü.

32 grubun yer aldığı birinci eleme turunda Malatya Bayanlar Spor Kulübü, 6.Grup’ta Adıyaman Beden Eğitim Öğretmenleri Spor, Kahramanmaraş Anadolu Gençlik Spor ve Maraşgücü Spor takımlarına karşı mücadele edecek.

Eşlemeye göre 6.Grup’ta birinci olacak olan takım, 5.Grubun birincisi ile karşı karşıya gelecek.

Yeni Malatya Gazetesi