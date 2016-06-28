7 Bin 070 Projeden 189’una Onay

Tarım İl Müdürü Selvi, projelerine 30’ar bin TL destek verilen genç çiftçileri açıkladı. İŞTE LİSTE…

Tarım İl Müdürlüğü, Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamı’nda Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi kapsamında Malatya’da başvuruda bulunanlardan 189’unun projelerinin kabul edildiğini bildirdi ve listeyi açıkladı.

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Ali Selvi imzasıyla yapılan açıklamada şöyle denildi:

“5 Nisan 2016 tarih ve 29675 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ(Tebliğ No:2016/16) çerçevesinde İlimizde toplam 7070 adet proje başvurusu alınmış olup Genç Çiftçi Proje Değerlendirme Komisyonu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda 189 proje hibe desteği almaya hak kazanmıştır. Hak kazananların listesi 27 Haziran – 01 Temmuz 2016 tarihleri arasında İl Müdürlüğümüz http://malatya.tarim.gov.tr/ sayfasında ve İl Müdürlüğümüz ile İlçe Müdürlüklerimizin ilan panolarında ilan edilecektir. Hak sahipleri ile 11 Temmuz – 15 Temmuz tarihleri arasında yatırımını gerçekleştirecekleri İlçedeki İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğümüz ile hibe sözleşmesi imzalanacaktır. Yatırımcılar hibe sözleşmesinde belirtilen proje uygulama süresi içerisinde satın alımlarını gerçekleştireceklerdir. Bu proje için ilimize tahsis edilen proje bütçesi 5.670.000,00 TL’dir. Yatırımcı bazında proje bütçesinin 30.000,00 TL’ye kadar olan miktarının tamamı hibe şeklinde karşılanacaktır. ”

Müdürlük, ayrıca 187 çiftçinin projesinin de “yedek” listede yeraldığını duyurdu.

Bülten- malatyahaber.com

GENÇ ÇİFTÇİ PROJELERİ DESTEKLENEN VE 30’AR BİN TL HİBE DESTEĞİ ALACAKLARIN LİSTESİ..