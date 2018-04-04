7 FETÖ Davası Sonuçlandı
Malatya’daki FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü davalarının karar duruşmalarında 2 sanık hakkında hapis cezası verilirken, 5 sanık hakkında ise delil yetersizliğinden beraat kararı çıktı.
Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü davalarında yargılanan sanıklardan “Silahlı Terör Örgütüne Yardım Etmek” suçundan eski polis memuru Yahya A.’ya 3 yıl 1 ay 15 gün, eski öğretmen Ayşe Pınar Ü.’ye ise 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi.
Mahkeme Heyeti, sanıklar eski öğretmen İsmet K., İsmail T., eski adliye çalışanı Mehmet Y., eski öğretmen Işıl Y. ve eski polis memuru Enes D. hakkında ise delil yetersizliğinden beraat kararı verdi.
Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com
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